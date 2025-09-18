Se revela la razón por la que Christian Nodal no asistió al cumpleaños de su hija Inti

La cantante argentina Cazzu tiró la casa por la ventana con motivo del cumpleaños número 2 de la pequeña Inti, hija que comparte con Christian Nodal. Y aunque el público quedó conmovido con el despliegue de detalles que la argentina tuvo durante este día especial, para nadie pasó desapercibida la ausencia del mexicano en el festejo.

En medio de la ola de especulaciones que se generaron sobre la inasistencia del famoso a la fiesta de su hija, su equipo de trabajo ha salido a dar una respuesta contundente sobre el motivo detrás de su decisión.

De acuerdo con el periodista de espectáculos Alex Rodríguez, la ausencia del intérprete de “Botella tras Botella” fue ratificada por su equipo de trabajo por medio de un comunicado. En este se aseguró que el motivo estuvo relacionado con su apretada agenda laboral.

“Si no acudió al cumpleaños de su hija Inti es porque tenía este compromiso profesional, pero que siempre está al pendiente de la niña y que no la expone en redes para que no se burlen ni la critiquen ni digan tonterías“, informó el comunicador desde el programa “¡Siéntese quien pueda!”.

Esta mención sobre sus compromisos laborales hizo alusión a la presentación que Christian Nodal tenía programada para el pasado 15 de septiembre, un día después del cumpleaños de Inti, en Morelia, Michoacán, con motivo de las fiestas patrias.

Por su parte, el exponente de regional mexicano no se ha pronunciado sobre las críticas de forma directa. No obstante, en septiembre de 2024 dio una mirada a su pensar con respecto a las felicitaciones o dedicatorias a su hija en redes sociales.

En ese entonces, Nodal indicó que lo hace para evitar cualquier tipo de polémica: “Un post, así sea con todo el corazón, así sea con toda la mejor energía, se hacen. Se hace una mi*rda en los comentarios. ¿Por qué yo voy a exponer a mi hija eso? Yo no quiero. Si los demás lo hacen, está bien. Yo no tengo estómago para eso. Simplemente es eso“, sentenció.

