Adela Micha aclara uno a uno los rumores que surgieron tras entrevista con Christian Nodal

Si bien ya había roto el silencio sobre la controversial entrevista que le hizo a Christian Nodal, la periodista Adela Micha no había ahondado en detalles sobre algunos puntos en particular, pero ya lo hizo en ‘La Saga’, su programa de YouTube.

Ahí la reconocida comunicadora desmenuzó, a lo largo de 24 minutos, algunas de las mentiras o verdades que se han dicho a raíz de la conversación que tuvo con ‘El Forajido’.

“Se hizo mucho chisme en torno a esta entrevista y, como ocurre, salen muchos cuestionamientos por todos lados. Hay quienes dicen que fui muy dura, hay quienes dicen que no cuestioné lo suficiente”, inició contando la periodista.

Negó que haya sido una entrevista a modo

El primer mito que derrumbó fue el que surgió sobre la mecánica de la entrevista, pues hay quienes consideran, a pesar de todas las confesiones que le sacó al cantante, que se trató de una conversación a modo.

“Le agradezco a Nodal su generosidad de hablar conmigo, de su tiempo, de tener buena disposición de hablar de todos los temas, sin excepciones, pero también quiero dejar bien claritito, y niego rotundamente, que nadie me dijo ni qué hablar, ni qué preguntar. Nunca lo he permitido”, contó La Micha.

Rechazó que se siguieran previamante en redes sociales

Otro tema que salió a relucir tras la entrevista es que ambos se dejaron de seguir en Instagram, sin embargo, ella aclaró que nunca se siguieron y que no existe ningún tipo de amistad entre ellos.

“La verdad es que ni me llevo con Ángela Aguilar. No hay ningún secreto, no hay nada que esconder. Hubo un acercamiento entre mi equipo y el suyo para que pudiéramos seguir hablando lo de la Plaza de Toros y él dijo: ‘Puedo en esta fecha y puedo en Houston’”, relató sobre el tipo de relación que existe entre ellos.

Habló del supuesto dinero que le ofrecieron para que no saliera la entrevista.

Tras la entrevista también se dijo que Nodal y los Aguilar habían intentado hasta lo imposible para evitar que la entrevista saliera a la luz, al incluso, llegarse a decir, que le ofrecieron dinero para que la mantuviera guardada, pero también desmintió esas afirmaciones.

“Para nada, nunca más volví a hablar con Nodal. También estaban diciendo que me ordenó Pepe. A mí Pepe Aguilar ni que me pagara él”, respondió la periodista ante esos señalamientos.

Desmintió ganancias millonarias

Otro punto del que se ha hablado es de las supuestas ganancias económicas que ya acumula a raíz de la entrevista, luego de que se dijera que ha percibido un $1 millón de dólares. “Ojalá hubiera hecho $1 millón de dólares”, dijo de forma contundente.

