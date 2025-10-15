Cazzu rindió homenaje a Thalía durante su concierto en el Auditorio Nacional de México

La noche del pasado 14 de octubre, el escenario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México se encendió con la primera presentación de la cantante Cazzu como parte de su gira “Latinaje”. Muy al estilo de la argentina, durante la velada se destaparon varias sorpresas para el público, incluyendo un homenaje a Thalía con la interpretación de uno de sus grandes temas. ¡Aquí te contamos los detalles!

Alrededor de 10,000 personas se dieron cita para el debut de ‘La Jefa’ en el emblemático recinto, sin saber que el show estaría lleno de guiños a la cultura mexicana. Uno de ellos llegó cuando la famosa cantó tema “No me enseñaste”, de la artista que dio vida a María la del Barrio, causando furor inmediato entre su audiencia.

Este momento quedó inmortalizado a través de diversos videos compartidos en redes sociales, lo que sumó a la conversación a miles de internautas que no solo agradecieron este homenaje a Thalía, también la felicitaron por su gran proyección en el escenario.

“Que hermosa le quedó esta versión”, “Cazzu, hermana, ya eres mexicana”, “Si ya te queríamos, ahora mucho más mi reina mexa”, “Cazzu siempre agradecida con su público, te amamos”, “Todo lo haces bien” y “Increíble versión. La amé”, son algunas de las reacciones que se generaron en la red.

Sin embargo, esta no fue la única demostración de cariño que la intérprete de “Chapiadora” hizo a su audiencia. Y es que a lo largo de su show compartió algunas reflexiones sobre su trayectoria en la escena musical, destacando el apoyo y cariño que el público mexicano le ha brindado durante los últimos años.

“Es un placer para mí estar aquí esta noche. No me alcanzan las palabras para expresar la felicidad y el orgullo que tengo de estar compartiendo este momento con ustedes“, expresó al inicio de su show. “Les quiero dar las gracias por haber comprado su entrada, por venir hasta acá”, añadió.

Cazzu incluyó en su repertorio los temas: “Menú de Degustación”, “Peli-culeo”, “Tú y Tú” y “Con Otra”, canción que los miles de asistentes al concierto corearon a todo pulmón por la historia detrás de su letra.

