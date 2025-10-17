Cazzu revela cuál es el tatuaje que planea hacerse en honor a su hija Inti

La cantante Cazzu dio una mirada íntima a los tatuajes que adornan su piel en una reciente entrevista con la revista GQ México. Y, además de contar la historia detrás de aquellos con los que ya cuenta, también habló sobre los que planea incorporar en un futuro, como aquel en honor a su hija Inti.

De acuerdo con la intérprete de “Mucha Data” y “Brinca”, si bien la idea de homenajear a su pequeña a través de un tatuaje ha estado en su mente desde el día de su nacimiento, aún no lo ha hecho: “Todavía no tengo mi tatuaje por mi hija, porque siento que lo tengo que pensar muy bien“, dijo a la publicación.

Sin embargo, de tener que elegir una imagen que cargar consigo el resto de su vida calcada al pie de la letra, la artista detalló: “Hay una carita que hace ella que me encantaría tenerla tatuada por siempre. Mostrársela y que le, y que le vergüenza. ‘Mamá, ¿por qué hiciste eso?'”, añadió.

Estuve a punto, estuve a esto… Creo que va a ser como importante y especial" Cazzu – Cantautora

Asimismo, la famosa que recientemente concedió varias presentaciones en el Auditorio Nacional de México afirmó que no es la única integrante de su familia en hacer inmortalizar la figura de su hija por medio de la tinta.

“Y también digo como: ‘Inti va a ser mi única hija’, digo yo. ¿Y si no? Mi hermana se tatuó ‘Inti’ acá, grande, así. No había ni nacido. Tenía creo que semanas”, explicó ante los micrófonos de la reconocida publicación.

Uno de los tatuajes que Cazzu denominó como simbólicos y de gran importancia en su vida es el corazón que porta en la cara, pues está ligado al primer logro dentro de su trayectoria como cantante.

“Recuerdo que yo trabajaba con mi diseño gráfico y lo estaba intentando en la música, lo intentaba, lo intentaba. Tenía alrededor de unos veintidós años. Cuando salió mi primer álbum, me acuerdo la primera vez que gané mi primer dinero, dije: ‘Guau, estoy ganando dinero en la música'”, recordó.

“Entonces, ahí empecé a darme cuenta de que ya no podía volver a salir mal, que ya estaba viviendo de eso, que ya no iba a poder conseguir un trabajo normal. Y entonces dije: ‘Es momento de tatuarme un lugar muy visible para abrazarme a mi nueva vida’“, dijo para finalizar.

