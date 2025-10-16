Cazzu sorprende con cover de Jenni Rivera en su segunda fecha en el Auditorio Nacional

La reciente visita de la cantante Cazzu a territorio mexicano ha dado mucho de qué hablar entre el público. Y es que ha estado llena de momentos agridulces: desde su más reciente desacuerdo con Nodal por la pensión alimenticia de su hija, hasta las presentaciones históricas en el Auditorio Nacional.

Como parte de esta última hazaña, la intérprete de “Chapiadora” decidió seguir consintiendo a sus fanáticos con una sorpresa que incluyó un homenaje a la denominada ‘Diva de la Banda’, Jenni Rivera.

Este consistió en la interpretación de uno de sus más grandes éxitos, el tema “Ya lo sé”, ante el júbilo de los más de 10,000 asistentes que la acompañaron durante la velada: “Empecé a descubrir un amor que empezó hace diez años y que sería eterno… y tendría muchas vueltas. Fue el regional mexicano“, dijo sobre su conexión con este género musical.

Visiblemente conmovida, la argentina explicó lo mucho que representa para ella tener la oportunidad de cantar en honor a una figura tan importante para la cultura mexicana.

“Qué increíble este mundo, yo estaba muy lejos y nunca me imaginé en ese momento a los 21 años, que yo iba a estar cantando en el Auditorio Nacional. Voy a cantar una canción que me encanta, de una mujer con ovarios“, explicó mientras sonaban los primeros acordes de la canción.

No pasó mucho tiempo antes de que videos y fotografías de la interpretación de Cazzu se viralizaran en redes sociales y recaudaran miles de ‘likes’ y comentarios en los que la audiencia aplaudió su apreciación por el legado de la ‘Diva de la Banda’.

Es así como las plataformas de Instagram y Tik Tok se llenaron de comentarios tales como: “Momentazo”, “Ahora la amo más”, “Quién pidió esta señal”, “Viva Jenni Rivera, gracias Cazzu por cantar y recordarnos a una gran artista”, “La gran señora y la jefa… Cazzu dándonos las mejores canciones” y “¡Ay! Que sorpresa tan bella. Una de la gran señora y de paso una de mis favoritas; Cazzu, eres única… nunca cambies”, por mencionar algunos.

El homenaje de Cazzu a Jenni Rivera no es la primera demostración de apreciación a la música mexicana por parte de la rapera. No podemos olvidar que en el primer concierto incluyó una versión de “No me enseñaste” de Thalía, convirtiéndose en uno de los highlights de la velada del 14 de octubre.

