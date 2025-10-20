Thalía quedó cautivada por el homenaje que Cazzu hizo en su honor al cantar “No me enseñaste”

Cazzu ofreció una serie de conciertos en la capital mexicana, todo como parte de su gira “Latinaje”. En dichas presentaciones no solo cumplió con interpretar sus más destacados éxitos. También lo hizo al cantar uno de los temas musicales más emblemáticos de Thalía: “No me enseñaste”.

El tema es si es desgarrador; en la canción Thalía dice: “No me enseñaste cómo estás sin ti, ¿y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí, ¿por dónde empiezo, si todo acabó? ¿Cómo olvidarte, si nunca aprendí?”.

Todas son una serie de cuestionamientos sobre cómo volver a empezar o retomar la vida cuando literalmente la ausencia del ser amado no te permite conocer felicidad alguna.

Ante la interpretación de Cazzu, Thalía no pudo quedarse callada, ya que el momento como tal se viralizó en las redes sociales y por eso tomó Instagram para escribir el siguiente mensaje: “Pero qué linda sorpresa, te quedó muy hermosa. Es de mis canciones favoritas de la vida. Me encanta”.

Mezcal TV, que también reportó el momento, agregó que otros que también quedaron sorprendidos con la argentina fueron los integrantes de la Banda MS. Al ver la versión que hizo de su éxito “No Me Pidas Perdón” durante el show que hizo en Guadalajara, la invitaron a cantarla juntos en el próximo concierto que den en la capital jalisciense.

