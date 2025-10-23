Cazzu rinde homenaje a Armando Manzanero en Mérida; canta “Por debajo de la mesa”

La cantante argentina Cazzu, conocida por su versatilidad y estilo único, dejó a sus seguidores mexicanos boquiabiertos durante su reciente concierto en Mérida, Yucatán, al interpretar Por debajo de la mesa, una de las canciones más emblemáticas de Armando Manzanero, famosa también por la versión de Luis Miguel. El emotivo momento sorprendió a los asistentes, quienes no tardaron en compartirlo en redes sociales, viralizándose rápidamente.

Lo que hizo aún más especial esta actuación fue el hecho de que Mérida es la ciudad natal de Manzanero, lo que añadió un toque simbólico al homenaje. Cazzu interpretó la balada con gran sentimiento, lo que generó elogios entre sus seguidores.

Muchos de los fans de Cazzu se mostraron encantados con su interpretación en vivo y celebraron su habilidad para cantar sin recurrir a efectos como el autotune. “Tienen que admitir que ella canta totalmente en vivo y sin un micrófono rojo con autotune”, comentó uno de los fans en redes sociales, mientras otros propusieron una colaboración con el mismísimo Luis Miguel, lo que sería un sueño hecho realidad para muchos.

Homenaje a artistas mexicanos

La cantante no es ajena a sorprender a su público con temas de artistas mexicanos. Durante su gira en México, ha incluido canciones de grandes figuras del país en su setlist, como No me enseñaste de Thalía en la Ciudad de México, No me pidas perdón de la Banda MS en Guadalajara y Ya lo sé de Jenni Rivera en Monterrey.

Solidaridad con Puebla tras trágicas lluvias

Y Cazzu no planea detenerse allí: el próximo 24 de octubre llevará su espectáculo a Puebla, donde además de su show, ha anunciado que realizará una campaña de apoyo a los damnificados por las recientes inundaciones que azotaron la región. A través de su colaboración con la Fundación MAJOCCA, la cantante estará recibiendo donaciones durante su concierto en el Auditorio GNP. Los asistentes podrán contribuir con productos de limpieza, ropa de cama, juguetes no bélicos, alimentos listos para consumir, entre otros artículos esenciales.

“Este 24 de octubre en mi concierto en el Auditorio GNP, junto a Fundación MAJOCCA, estaremos recibiendo donaciones para las familias afectadas por las inundaciones en Puebla”, escribió Cazzu en sus redes sociales, destacando los productos que se necesitan. Además, pidió a sus fans que evitaran llevar agua embotellada o latas de atún.

