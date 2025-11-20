Cazzu reflexionó sobre la presión social y los prejuicios hacia la mujer en el género urbano

La cantante argentina Cazzu ha vuelto a dar de qué hablar con sus más recientes declaraciones, ahora relacionadas con la presión social y los prejuicios a las que están sujetas las mujeres que se desarrollan en la escena musical, específicamente en el género urbano, como es su caso.

En una sentida entrevista concedida a la revista GQ México, la denominada “Jefa” lamentó que el género femenino sea el blanco de exigencias no solo relacionadas con la presencia escénica y talento vocal, sino también de una conducta moral y estética intachable, mientras que a los hombres se les califica en el más mínimo estándar.

Por esta razón, desde los inicios de su carrera, se prometió mantenerse fiel a sí misma, sin buscar encajar o complacer a nadie. De esta manera ha podido conectar con su audiencia y convertirse en una figura femenina auténtica para quienes la siguen en su camino.

Aunado a esto, el momento en el que dio la bienvenida a la maternidad, las críticas hacia su manera de comportarse y manejar esta faceta en su vida incrementaron exponencialmente. Sin embargo, su meta es clara e inamovible.

“Estoy bien con lo que soy y con lo que vendo. Entonces, me pongo como premisa no permitir que las pretensiones de la gente tradicional me hagan perder o me hagan sentir insegura sobre mi esencia“, declaró al reconocido medio.

Las declaraciones de Cazzu surgen en el marco de su nombramiento como una de las “personalidades del año” de la revista GQ México, celebrando sus logros profesionales y el gran papel que ha jugado en catapultar a la industria del entretenimiento latinoamericano en este año 2025.

