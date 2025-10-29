Niurka aconseja a Cazzu en su batalla legal con Nodal: “Que deje de estar llorando miserias”

La actriz y bailarina Niurka Marcos ha vuelto a sacudir el internet con sus más recientes declaraciones. ¿La razón? Compartió su opinión sobre la polémica que envuelve a Christian Nodal y Cazzu como resultado de su batalla legal por la manutención de la hija que comparten, la pequeña Inti.

En un encuentro reciente con la prensa, la vedette de origen cubano lanzó un contundente mensaje a Cazzu que, según comentó, está sustentado con su experiencia como madre de tres hijos de diferentes padres.

“Yo apoyo a la mujer, pero no soy feminista. Yo no soy de las mujeres que no le está rogando a un macho atención para un hijo. Mis hijos no tiene precio y ningún cabr*n, aunque sea su papá… tienen mucha madre con ovarios para sacar a mis hijos adelante“, sentenció ante las cámaras.

Con la personalidad que la caracteriza y sin miedo al qué dirán, Niurka aconsejó a la argentina que no se enfoque en pedirle manutención a Christian Nodal ni que sea un padre presente. En su lugar, la instó a enfocarse en sacar a su hija adelante.

“Si no quieren dar, que no den, ella tiene que ser mucho más madre que mujer para que críe a su hija sola y deje de estar llorando miseria y la intención del otro“, reiteró la ex participante de “La Casa de los Famosos All-Stars”.

La famosa concluyó su mensaje señalando que, de esta manera, los padres ausentes tengan algún tipo de poder sobre la crianza de los pequeños: “Ponerle un precio a un hijo es darle el derecho a los w*yes a que opinen sobre las decisiones que tienes para criarlo y que vas a tomar como mujer“, compartió.

Las declaraciones de Niurka Marcos surgen a solo unos días de que Cazzu protagonizara una charla con la prensa en la que reveló más detalles de su disputa legal con Nodal. Asimismo, lo calificó de “descarado” y mentiroso” luego de que este emitiera un comunicado en el que aseguró que cumple con todas sus responsabilidades como padre de Inti.

Antes de su salida del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con rumbo a su natal Argentina, Cazzu afirmó sentirse “muy atacada” y consideró “violento” el momento elegido por el exponente de regional mexicano para difundir dicho anuncio.

