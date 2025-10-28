Christian Nodal reaparece pasado de copas y lanza fuerte mensaje tras su polémica con Cazzu

El cantante Christian Nodal vuelve a ser el blanco de críticas y especulaciones gracias al controversial momento que protagonizó durante el concierto que ofreció el pasado 26 de octubre en Monterrey, México. Y es que además de mostrar actitudes y gestos que los internautas relacionaron con un estado alcohólico y errático, lanzó un mensaje que habría tenido como destinatario a su ex pareja, Cazzu.

A través de plataformas como Instagram y Tik Tok se difundieron videos del show en los que diversos usuarios apuntaron a que el exponente de regional mexicano estaría bajo los efectos del alcohol. Esta teoría habría quedado comprobada cuando este tomó su micrófono para dirigirse al público asistente.

“Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí. Que no les dejen llevar… qué v*rg* están hablando afuera. Importa qué es lo que hay desde dentro. Y cada quién sabe qué es lo que hay adentro de cada uno de nosotros”, se escucha decir al famoso de 26 años.

“Y el que sea perfecto que tire la primera piedra. Monterrey, yo los amo. Y mis palabras van con hu*vos y con el corazón“, añadió durante dicho segmento de su presentación.

Esta breve, pero reveladora escena no tardó en generar una ola de opiniones divididas en la que los internautas no dudaron en sumar a la ecuación a Cazzu, ex pareja y madre de la única hija de Christian Nodal.

“Este colapsando y Cazzu facturando”, “¿No que no le duele lo que hablen? Y él mismo sabe que es mal padre, que lindo vocabulario”, “Ahora hasta ebrio para sacar sus traumas… ¿no que estaba feliz y todo se le resbalaba?”, “Se nota su dolor y frustración”, “Claro está tomando porque no aguanta más a Ángela y ni a su suegro” y “Nos dio violencia.No dio risa. Nos dio de qué hablar. Nos dio vergüenza.No dio hasta lástima”, son algunas de las reacciones que se registraron en la web.

La presentación de Christian Nodal en Monterrey, México contó con la presencia de invitados como: Piso 21, José Madero y su esposa Ángela Aguilar, con quien cantó a dueto los temas “Que agonía” y “La chancla”.

