Niurka sale en defensa de Lupillo Rivera ante la polémica con Belinda

Niurka Marcos ha dado mucho de qué hablar con sus recientes declaraciones sobre la polémica que envuelve a su ex compañero de reality, Lupillo Rivera, y Belinda, luego de que esta decidiera emprender acciones legales en su contra. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En un encuentro reciente con la prensa, la ex participante de “La Casa de los Famosos: All-Stars” no se guardó nada al compartir su opinión con respecto a la resolución judicial en favor de la cantante y la contrademanda que interpuso el exponente regional mexicano en respuesta a las acusaciones de violencia digital que recibió.

Con el estilo que la caracteriza, la vedette de origen cubano envió un contundente mensaje a la protagonista de ‘Mentiras, la serie’: “Si no quiere que hable, que le haga firmar una carta de confidencialidad antes de cog*rselo”, sentenció.

Para sorpresa del público, Niurka Marcos defendió la postura de Lupillo Rivera, argumentando que está en su derecho de compartir su lado de la historia, haciendo referencia a la supuesta relación que los famosos habrían mantenido en secreto cuando coincidieron en “La Voz México”, en 2019.

Asimismo, explicó que una figura pública siempre está sujeta a que su vida privada sea tema de conversación, por lo que calificó como “exagerado” que Belinda haya decidido recurrir a la vida legal.

“Eso nadie lo puede evitar porque él está hablando desde su experiencia y tiene derecho a expresar sus sentimientos, su punto de vista, pues…“, se le escucha decir ante los medios de comunicación.

Para concluir, Niurka recomendó a Belinda no contaminarse de “mala energía”, pues en su religión involucrarse en procesos legales representa un gran golpe a nivel espiritual: “Entrar en cuestiones de demanda, en mi religión se dice que es un osorbo; en nuestro lenguaje común es como una mala vibra, una mala energía”, sentencio.

El inicio de la disputa legal entre Belinda y Lupillo Rivera

La polémica entre las estrellas de la música se remonta a la publicación del libro autobiográfico “Tragos amargos”, donde Lupillo Rivera expone supuestos detalles privados de la relación sentimental que habría mantenido con la española.

En el libro, el cantautor aseguró que su separación se dio como resultado de una supuesta infidelidad por parte de la joven. No obstante, la situación se habría agravado al confirmar en una entrevista que todavía tiene en su poder diversas de las fotografías y videos que recibió de Belinda.

Por su parte, la intérprete de “Heterocromía” optó por responder de forma contundente mediante la ley: “Las conductas no sólo vulneran la intimidad y la dignidad de Belinda, sino que constituyen una forma de violencia digital y mediática, reconocida en la legislación mexicana como un acto que afecta directamente la integridad psicológica y emocional de las mujeres“, se lee en el comunicado que la artista lanzó en redes.

