Lupillo Rivera demanda a Belinda por falsedad de declaraciones y dañar su imagen

El libro ‘Tragos Amargos’, escrito por Lupillo Rivera, continúa dando mucho de qué hablar, pero no solo por las reacciones de las personas que ahí aparecen señaladas, sino por la respuesta que estas recibieron por parte del ‘Toro del Corrido’.

Una de las polémicas más grandes se dio con Belinda, con quien el intérprete tuvo un breve romance y a quien acusó de haberle sido infiel a pesar de que ya habían hablado de formar una familia.

“Para mí se terminó inmediatamente, o sea, de un momento a otro. Le dije yo: ‘¿Sabes qué? No hay problema. Échale ganas y Dios te bendiga’, ¿no? Así”, dijo Lupillo en una plática que tuvo con Luis Sandoval en el programa ‘Buena Vibra’.

Los comentarios de Lupillo no pasaron desapercibidos para Belinda, quien en un encuentro con los medios aseguró que no iba a perder su tiempo hablando de personas irrelevantes.

“Yo no hablo de personas irrelevantes. Estoy muy acostumbrada a que siempre usen mi nombre para decir todo tipo de cosas. No tengo nada que hablar al respecto”, relató en su momento.

A pesar de su postura inicial, Belinda no se quedó de brazos cruzados y decidió emprender acciones legales en contra de Lupillo Rivera, luego de que este diera a conocer que tenía en su poder materiales muy fuertes de la también actriz, los cuales le habría compartido durante su relación.

“El Ministerio Público notificó a Lupillo Rivera la prohibición de realizar publicaciones, declaraciones o cualquier conducta intimidatoria u ofensiva en contra de Belinda, ordenándole además el retiro de los contenidos que actualmente circulan en plataformas digitales y redes sociales“, se lee en el fallo dado por las autoridades en este caso.

Cuando todo parecía indicar que con esa acción se cerraría el caso, Lupillo Rivera decidió contrademandar a Belinda, a quien acusa de falsedad de declaraciones y de dañar su imagen con mentiras.

Por medio de un comunicado, compartido en sus redes sociales el 16 de octubre, la firma de abogados que representa al cantante dio a conocer su postura sobre la situación que se está viviendo con la famosa cantante de origen español y los motivos de la demanda.

“Las acciones legales tienen como finalidad aclarar y deslindar responsabilidades, derivadas de declaraciones falsas y difamatorias que, según se ha documentado, afectan la honra, la imagen pública y la trayectoria profesional del señor Rivera”, se lee en un fragmento del comunicado firmado por el abogado Alonso Beceiro de Grupo Beceiro.

