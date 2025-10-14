Kenia Os apoya a Belinda en medio de batalla legal con Lupillo Rivera

Kenia Os respalda a Belinda tras su reciente batalla legal contra Lupillo Rivera, quien publicó detalles íntimos de su supuesta relación en su libro Tragos Amargos.

En una reciente entrevista reciente en el programa Sale el Sol, la cantante celebró que Belinda decidiera no quedarse de brazos cruzados y alzara su voz para defenderse públicamente de las declaraciones de Rivera sobre ella.

“Me encanta que ella alce la voz, que se defienda, que no se quede callada, porque creo que a veces es muy injusto todos los chismes y las cosas que se dicen, sobre todo a las mujeres”, dijo Kenia Os.

La cantante sinaloense subrayó que está bien que Belinda se defienda y no permanezca en silencio frente a las críticas y chismes infundados, especialmente los relacionados con su vida personal.

“Y si fue, no fue, lo que sea, es su vida personal. Aparte, tiene todo el derecho, está soltera, está hermosa, está guapísima. O sea, ¿qué les importa con quién salió? Que disfruten, ¿no?”, expresó.

Además, Kenia Os expresó que ella misma ha sido víctima de violencia mediática, pero valora que más mujeres tengan el coraje de expresarse y poner un alto a estas situaciones.

En defensa de la privacidad y dignidad de Belinda, Kenia resaltó la importancia de no tolerar abusos mediáticos y la necesidad de sororidad en el mundo del espectáculo.

Hace poco, Belinda demandó a Lupillo Rivera por el uso no autorizado de su imagen y por contar su libro detalles privados de la vida de la cantante y la supuesta relación sentimental que mantuvieron, con la intención de detener la difusión del contenido que afecta su reputación.

El abogado de Belinda explicó que esta acción legal no busca limitar la libertad de expresión, sino proteger la dignidad de la cantante y poner un freno a la violencia mediática en su contra.

En su libro, Lupillo Rivera habla del breve noviazgo que tuvieron, el cual habría llegado a su fin por una supuesta infidelidad de ella.

