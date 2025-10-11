Abogado de Belinda revela cuál fue el mayor agravio de Lupillo Rivera en su libro

La cantante Belinda emprendió acciones legales en contra del cantante Lupillo Rivera, luego de las afirmaciones que este último hizo sobre ella en su libro ‘Tragos Amargos’ y en diversas plataformas digitales. Así lo confirmó su abogado, Eduardo Osiel García, durante una entrevista en el programa La Mesa Caliente de Telemundo.

De acuerdo con el representante legal, la demanda se basa en los comentarios que Rivera ha realizado de manera reiterada en redes sociales como TikTok y YouTube, donde se ha referido a Belinda de forma “degenerativa”. Además, García señaló que en el libro se utilizó sin autorización tanto el nombre como la imagen de la intérprete de “Cactus”.

Uno de los puntos que más preocupa a la defensa de Belinda es la afirmación de Lupillo sobre una supuesta relación sentimental entre ambos. “Belinda, de manera categórica, lo ha negado”, aseguró el abogado.

Asimismo, denunció que el artista incluyó en su libro una captura de una llamada por FaceTime, lo cual constituye una violación a la intimidad de la cantante.

Como resultado de la demanda, el Ministerio Público en México emitió medidas cautelares contra Lupillo Rivera. Entre ellas, se le prohíbe acercarse o comunicarse con Belinda, así como realizar cualquier conducta de intimidación o molestia en su contra.

Además, la defensa de la artista solicitó la eliminación del contenido digital en el que Rivera hace comentarios despectivos hacia ella.

En caso de que el hermano de Jenni Rivera incumpla con estas medidas, podría enfrentar un arresto de hasta 36 horas.

‘Tragos Amargos’ se ha convertido en una publicación controversial debido a las revelaciones que Lupillo ha hecho no solo sobre Belinda, sino también sobre otras figuras como Jenni Rivera, su hija Chiquis y Mayeli Alonso, su exesposa.

¿Qué ha dicho Lupillo Rivera?

Cada vez que Lupillo Rivera ha tenido la oportunidad de hablar de Belinda, la ha aprovechado, sin duda. El cantante afirmó que mantuvo un romance con Belinda durante seis meses, un período que, según él, fue intenso y significativo. En diversas entrevistas y extractos de su libro compartió anécdotas como que la cantante le preparaba el desayuno y llegó a asegurar que el motivo de su ruptura fue una supuesta infidelidad por parte de ella.

La controversia se intensificó cuando Rivera mencionó la existencia de material comprometedor de Belinda en un teléfono celular que habría perdido, calificándolo de “muy fuerte“.

Estas declaraciones avivó el debate público sobre la naturaleza de su vínculo, que se remonta a su participación como coaches en el programa ‘La Voz México’. En aquel entonces, la especulación se disparó cuando Lupillo se tatuó el rostro de Belinda en uno de sus brazos, un tatuaje que posteriormente cubrió.

