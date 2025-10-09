Lupillo Rivera revela que aún conserva las fotos y videos muy fuertes que le envió Belinda

El cantante Lupillo Rivera, quien recientemente lanzó el libro ‘Tragos Amargos’, se sinceró en entrevista sobre algunos de los episodios por los que pasó durante la breve relación que tuvo con Belinda.

Además de confesar que terminó con la joven cantante por una supuesta infidelidad, ahora el hermano de Jenni Rivera detalló que todavía tiene en su poder algunas de las fotografías y videos que le llegó a enviar Beli.

‘El Toro del Corrido’ habló sobre este tema en una entrevista que tuvo con Lucho Borrego en ‘¡Siéntese Quien Pueda!’, en donde aseguró que esos materiales son muy fuertes, aunque no quiso ahondar en detalles sobre su contenido.

“Muchas cosas muy, muy fuertes”, respondió Lupillo luego de que le preguntaran si se trataba de fotos íntimas de Belinda.

Las preguntas de Lucho se originaron después de que Lupillo compartiera que en una ocasión sintió muchísimo miedo, pues había perdido su teléfono celular y en él tenía algunos materiales de su entonces pareja, los cuales, de haber salido a la luz, hubieran sido una auténtica bomba.

“Se me perdió el celular y andaba loco buscando el celular porque ahí tenía pues todo. Yo no quería llamar para decirle, me daba miedo”, confesó Lupillo.

El intérprete compartió que decidió hacerle una copia a esos videos y a esas fotos para nunca perderlas, por lo que también las tiene guardadas en su computadora.

“Dije: ‘Si algún día se me pierde el celular puedo mandar borrarlo, pero todavía tengo todo”, compartió el ex de Mayeli Alonso, a la vez que narraba parte de esos contenidos. “Hay videos donde ella me habla, donde me preocupa que se vea mal ella”, concluyó sobre ese tema.

Los comentarios de Lupillo surgen después de que Belinda se negara a hablar de él, luego de que la prensa la cuestionara abiertamente sobre lo suyo, a lo que ella prefirió callar.

“Yo no hablo de personas irrelevantes. Estoy muy acostumbrada a que siempre usen mi nombre para decir todo tipo de cosas. No tengo nada que hablar al respecto”, respondió Beli, en su momento, sobre los dichos de Lupillo.

