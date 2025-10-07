Lupillo Rivera se defiende y se lanza contra Alfredo Adame tras insultarlo durante entrevista

Las diferencias entre Alfredo Adame y Lupillo Rivera parecen no haber terminado con el fin de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’ y es que ambas celebridades se vieron envueltas recientemente en una guerra de declaraciones, luego de los comentarios que Adame realizó en contra del ‘Toro del Corrido’ tras el lanzamiento de ’Tragos Amargos’, su libro.

En su material el hermano de Jenni Rivera cuenta algunos secretos de su familia, de él y de sus parejas, lo que ya provocó todo un debate, pues no han faltado los que ya desmintieron sus afirmaciones, lo que fue aprovechado por Alfredo Adame para lanzarse en su contra y tildarlo de lo peor.

“Es un mitómano, un mentiroso, un tipo bajo, vulgar, que no creo que venda un solo libro; o sea, no creo que haya alguien en su sano juicio que le interese conocer la vida estéril de Lupillo Rivera. Además es un misógino, pero en grado extremo, un homófobo en grado extremo y es un malandrín”, soltó Adame con ese estilo que tanto lo caracteriza.

Los dichos del futuro participante de ‘La Granja VIP’ no pasaron desapercibidos para Lupillo Rivera, quien en una conversación que tuvo con las cámaras de ‘El Gordo y La Flaca’ reconoció que no le sorprenden los comentarios del veterano actor, al asegurar que usa las mismas palabras para referirse a todos.

“A todo mundo le dice lo mismo. Ya estoy curado de espantos. Yo digo que Don José se hubiera protegido esa noche, no hubiera dejado a Alfredo Adame aquí en este mundo”, soltó el hermano de Jenni Rivera.

A continuación detalló que no le sorprende todo lo que Adame ha dicho de él, al asegurar que esa es la única manera que tiene de seguir vigente: colgarse de la fama y el nombre de los demás.

“Si no hablara de Lupillo Rivera, pues no lo contratan en los programas. Hay que comprender su debilidad, también”, respondió el cantante en otro fragmento de la entrevista que otorgó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El libro de Lupillo no solo provocó las respuestas de Alfredo Adame, sino también de Mayeli Alonso y Belinda, sus ex, quienes no pudieron evitar dar su postura tras ser mencionadas en el controversial material.

“Si eso le hace bien a él. Si a él le hace bien hacerle un tipo de daño a la mamá de sus hijos porque esto se hace como para perjudicarte. Yo no sé por qué los Rivera sienten que si dicen que Jenni no me quería, la gente me va a odiar. Yo recuerdo que ella fue mi madrina de honor en mi boda, ella fue madrina de bautizo de mi hijo. Tengo regalos, tengo tarjetas, tengo una canción que me dedicó a mí”, soltó Mayeli en otra entrevista.

Aunque ella sí se enganchó, Belinda optó por asegurar que ella no habla de gente irrelevante, lo que no cayó nada bien en Lupillo y así se lo hizo saber con un toque de sarcasmo.

“A lo mejor sí soy irrelevante porque ella es la grandísima artista y ella sí se merece un pedestal en el cielo. Yo tuve veintitantos años de carrera antes de conocerla y antes de saber quién era”, soltó Lupillo, quien hace unos días aseguró que él y la joven cantante hablaron de tener gemelitos, pero que todo se terminó porque ella le habría sido infiel.

