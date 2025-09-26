Lupillo Rivera revela que ya no escucha nada en uno de sus oídos: “Me parte el alma”

El cantante Lupillo Rivera, quien abandonó ‘La Casa de los Famosos All-Stars’ por presentar problemas de salud, se sinceró en sus redes sociales sobre lo mal que la está pasando en este tema, al dar a conocer que ya no escucha en un oído, mientras que en el otro su nivel de escucha es muy bajo.

El hermano de Jenni Rivera, quien está en plena promoción de su libro ‘Tragos Amargos’, publicó algunas fotografías de su oído para compartir con sus seguidores lo mal que la está pasando en esta etapa de su vida.

“Hace tiempo empecé a perder el oído… con este ya no escucho nada, y con el otro me queda muy poquito. No escucho las alarmas en la mañana, no escucho cuando mi equipo me despierta, y lo que más me duele… a veces ya ni puedo escuchar bien cuando mis propios hijos me hablan. Eso me parte el alma”. se sinceró ‘El Toro del Corrido’.

A pesar de que poco a poco ha ido perdiendo la capacidad auditiva, Lupillo detalló cómo le hace para seguir cantando, pues ya no escucha como lo hacía antes.

“En los conciertos me guío por la vibración del escenario, pero aunque el público no lo note, la verdad es que batallo mucho. Y sí… he llorado, porque duele no poder estar al 100 como siempre lo he estado para ustedes”, continuó en su testimonio.

Lupillo continuó su texto asegurando que no se dará por vencido y que luchará hasta el final para recuperar poco a poco su vida.

“Yo voy a seguir luchando, porque ustedes y mi familia son mi motor. Pero no olviden que la salud es primero… sin ella no hay escenario, no hay música, no hay nada. 🙏❤️ “, detalló el intérprete, quien invitó a sus seguidores a ser conscientes y a aceptar que lo que a él le pasó, cualquiera le puede suceder.

“Hoy les digo de corazón: cuídense, vayan al doctor, atiéndanse a tiempo. Uno piensa que nunca le va a pasar nada, hasta que un día ya no puedes hacer lo que más amas como antes”, continuó.

La publicación de Lupillo se inundó de inmediato de mensajes por parte de sus seguidores y de algunos famosos, quienes lamentaron la complicadísima situación de salud que está viviendo.

Lupillo recibió algunos mensajes de sus excompañeros de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’ como el de Rosa, quien le dijo: “Mi Lupilloooo eres un guerrero de la vida todo estará bien ❤️ desde acá un fuerte abrazo mucho ánimo te quiero”, Valentina Valderrama también tuvo palabras para él : “Mi lupillooooooi te queremos mucho y queremos verte bien 😢😢 sabemos esto desde hace unos meses 😢 pero esperamos y deseamos que todo tenga solución para ti amigo hermoso”.

