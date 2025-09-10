Jacqie, hija de Jenni Rivera, ya presume a su nuevo novio tras su separación de Mike Campos

Jacqie, una de las hijas de la fallecida Jenni Rivera, ya no oculta su nueva relación sentimental, luego de que en Instagram Stories compartiera una serie de videos que la muestran muy bien acompañada de su nuevo galán.

Si bien la joven ya había dado pistas de que estaba saliendo con alguien tras su separación de Mike Campos, no fue, sino hasta ahora, que mostró su rostro.

En las imágenes, que originalmente fueron compartidas por él, se les ve disfrutando de unos viñedos, de unas buenas copas de vino, de pizzas, de unos pasos de baile, entre otros momentos mágicos, con lo que habrían dejado demostrado que lo suyo ya lleva un tiempo.

Su galán, cuya cuenta de Instagram es privada y su nombre se desconoce, es un amante de los caballos y todo un romántico, tal y como lo pudimos atestiguar con las fotos que compartió.

El que Chiquis oficializara su relación dividió opiniones, pues la joven aún sigue casada con el padre de sus hijos, quien se estaría negando a firmar el divorcio.

“Se ve muy Feliz. Es lo que importa”, “Ella es feliz. Déjenla hacer su vida”, “Ella bien feliz”, se lee en algunos de los comentarios que le han dejado, aunque otros tantos ola criticaron por seguir patrones familiares.

Jacqie Rivera y Mike Campos oficializaron su separación, en enero del 2025, tras 12 años de matrimonio y días de muchísimos rumores sobre el estatus de su relación.

Su relación no estuvo exenta de la polémica y de los conflictos, tal y como sucedió, en el 2018, cuando ambos anunciaron una crisis en su relación, sin embargo, en aquel entonces lograron superar sus adversidades y hasta se reconciliaron poco después, con la llegada de un hijo en camino.

Sigue leyendo: