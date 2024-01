Chiquis Rivera confiesa cirugía de pecho y cara. Mostró moretones en Instagram

Chiquis Rivera nació con una belleza heredada de Jenni Rivera de por sí. Sin embargo, a lo largo de los años ha logrado cuidarse no solo en alimentación y ejercicios, sino también con retoques estéticos en el cuerpo.

Chiquis Rivera en los Premios Billboard a la Música Latina 2023. Foto: Mezcalent. Crédito: Mezcalent

Recientemente, Chiquis Rivera confesó en Instagram que la tuvieron que operar del pecho. Aprovechó también para hacerse un nuevo tratamiento en su rostro, del cual mostró las secuelas y pequeños moretones.

“Me hice un tratamiento en la cara, en los ojos, en el cuello y en el abdomen, que se llama Morpheus. Esto me lo hicieron hace un par de días y, mientras estaba sedada, pues me hicieron las boo… Más bien, me hicieron las boo… Y, mientras estaba sedada, me hicieron lo del Morpheus… Y pues bueno, ya estoy mejor, ya me siento mejor. Estaba con mucho dolor, tenía un implante volteado”.

La Abeja Reina reconoció no haberla pasado nada bien después de esta última instancia en el quirófano. Pero, según explicó, al parecer era necesario que le realizaran esta cirugía en el pecho.

“Me arregló las boo****. Se ven que están un poquito más chiquitas. Los primeros dos días sí fueron dolorosos. Pero ya mejor… Quería reportarme para dejarles saber y pues nada… Ando toda morteada, pero va a valer la pena”, terminó por agregar Chiquis.

Chiquis Rivera ya se había operado el pecho

Esta no es la primera vez que la cantante de regional mexicano se opera el busto. Hace menos de tres años, cambió sus prótesis después otros retoques estéticos muy pequeños.

Así que, ciertamente, no tenía el tiempo necesario para hacerse un cambio de implantes. Lo que he confirma que esto fue casi de imprevisto.

Sin embargo, Chiquis Rivera es una persona muy comprometida con sus fans. Por eso decidió hacer un video que publicó en Instagram, en el que dejó claro que estuvo unos días desaparecida por haber guardado reposo.

Días antes, Chiquis Rivera y tal como el año pasado, volvió a tener una experiencia extrema en el “hiking”. En compañía de su prometido y con quien ya tiene un rato viviendo, el productor audiovisual y fotógrafo Emilio Sánchez, la cantante de El Honor se ha involucrado en otro tipo de actividades, mucho más allá del típico “Workout”.

La diferencia se ve por dentro y por fuera. Una Chiquis Rivera con otra figura, tonificada y además muy enfocada en la rutina física.

Chiquis Rivera y sus hermanas, empoderamiento “Curvy”

Recordemos que Chiquis Rivera, así como sus hermanas, han batallado toda la vida con el sobrepeso. Sin embargo, este cambio de vida y este cuidado personal se notan no solo en Chiquis sino también en sus otras dos hermanas: Jenicka López y Jacqie Rivera.

Jenicka López, Chiquis Rivera y Jacqie Rivera en interpretado Pedacito de Mí. Foto: Getty Images. Crédito: Gladys Vega. | Getty Images

Mismas, que también ha experimentado un cambio físico positivo e impresionante. Las tres son inspiración para muchas mujeres latinas que, como ellas, son de curvas grandes y han tenido también que solventar los prejuicios hacia las mujeres “Curvy”.

Mismas que están hoy en día el top de las marcas y redes sociales. Chiquis Rivera, junto a sus hermanas, son de las latinas pioneras en aceptar las curvas, tal cual como Dios las trajo al mundo.

