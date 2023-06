Chiquis Rivera le da beso de lengua a Emilio Sánchez y lo comparten en Instagram

Chiquis Rivera sigue celebrando su cumpleaños desde Mykonos, Grecia, en compañía de grandes amigos como Helen Ochoa y por supuesto su novio Emilio Sánchez, a quien sin pena y presumiendo el gran amor que se tienen, le dio un beso de lengua y lo compartió en Instagram con sus fans. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Emilio y Chiquis siguen disfrutando de unos días de sol, mar y amigos en el mediterráneo. Ahí se ha dejado ver en cenas, paseando y por supuesto, al lado de con quien se comprometió hace no mucho, el director, productor audiovisual y fotógrafo Emilio Sánchez. Si hay algo que le gusta mucho hacer a este par de tórtolos en viajar y salir de aventura.

Justo hace pocos días, Chiquis Rivera se fotografió en los brazos de su amado. Además, ella misma compartió un reel en Instagram en el que se le podía ver su cuerpazo con un bodysuit y botas altas soplando las velitas de un pastel. La hija de Jenni Rivera acaba de cumplir 38 años, pero no se le notan, pues está más guapa que nunca. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis Rivera y Emilio Sánchez, un amor a prueba de todo

Cuando la relación de chiquis con el fotógrafo comenzó, aún seguía en el tapete el divorcio de ella con el también cantante de regional mexicano, Lorenzo Méndez. Recordemos que le tomó casi más tiempo divorciarse, que estar casada con el mismo. Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez cuando aún eran pareja. FOTO: Mezcalent.

Después de ese lleva y trae entre ambos, finalmente el divorcio salió y Chiquis ya había afianzado mucho más su relación con Emilio. Ambos ya tenían rato en la vida del otro y él representa un gran apoyo para la Abeja Reina, amen de llevarse estupendo con la familia de la misma. Cosa que no sucedía con Lorenzo Méndez, al menos al final de la relación. En alguna oportunidad, el hermano menor de Chiquis, Johnny López, ventiló la poca gracia que sentía hacia él.

Emilio Sánchez le entrega el anillo a Chiquis Rivera

Incluso Lorenzo llegó a decir en una oportunidad que Emilio era su amigo y que, de alguna forma, esto era una traición. Según nuestras fuentes, sí se conocían, pero claramente no había una relación íntima entre ambos caballeros. Meses después de divorciarse, el fotógrafo y mejor amigo de Becky G le propuso matrimonio a Chiquis Rivera.

El galán y la intérprete de El Honor y Porque Soy Abeja Reina se fueron a una montaña de paseo el día del cumpleaños de Emilio. Ahí, tal cual como un príncipe, le entregó el anillo y le pidió que fuese su compañera para el resto de su vida.

Chiquis ha hablado de la estabilidad de esta relación. De como cada quien tiene su espacio y aunque hagan proyectos juntos, también hay otros en los que no lo están. Justamente en el mensaje de felicitación de Emilio Sánchez a Janney Marín Rivera, como se llama realmente la cantante, por su cumpleaños en Instagram habla justo del buen equipo que hacen juntos. Chiquis Rivera y su novio Emilio Sánchez se comprometieron en matrimonio. FOTO: Vivien Killilea/Getty Images.

“… A mi mejor amiga. Es un hermoso honor enamorarme de ti todos los días. Te veo florecer en la vida como una de las personas hermosas más genuinas de la tierra e impactas a todos con los que te cruzas, es una bendición estar tan cerca de eso… Existe esta conexión mágica, que es tan inexplicable, que llegamos a vivir en lo que hemos construido juntos. Doy gracias a Dios todos los días por ti. Estoy tan increíblemente emocionado de seguir haciendo vida contigo…”, fue parte de lo que escribió Emilio. View this post on Instagram A post shared by Emilio Sanchez (@emiliosanchez)

