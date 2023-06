Chiquis Rivera acaloró con su baile y unos cargo pants el Telemundo Fan Fest desde Pico Rivera

La cadena de televisión celebró desde Pico Rivera en Los Ángeles su primer Telemundo Fan Fest. Ahí se presentaron parte de los grandes exponentes del regional mexicano: Larry Hernández, Chiquis Rivera, Pablo Montero y El Jaguar. Además, muchas otras estrellas de la televisión también se dieron cita. @Chiquis626 presente en el primer #TelemundoFanFest de @Telemundo #ChiquisRivera #Tequila pic.twitter.com/VM3XZL400l — Nancy Tapia (@inancytapia) June 5, 2023

Todos los artistas brillaron con su buena música mexicana, pero no hay duda que, a la hora que La Abeja Reina tomó el escenario del Pico Rivera Sports Arena, el público enloqueció. La hija de Jenni Rivera, Chiquis, salió con unos cargo pants color agua, botas brillantes y sombrero a contonearse y animar el público que no pareó de corear sus canciones. View this post on Instagram A post shared by Maria Elva Velez Garzon (@mariaelvavelez) View this post on Instagram A post shared by Alma Salomon (@almasalomonphotography) View this post on Instagram A post shared by Ana 🍌 (@anabanana16)

Además, a la espectacular cantante de regional mexicano la acompañaban sus hermanos Jacqie Rivera, los hijos de ella, Johnny López y Jenicka López. No se sabe si Mike estaba ahí con ellos. Pero el menor publicó una foto en su cuenta Instagram junto a su sobrino con un outfit que se robó el corazón de todos los fans de los hijos de Jenni. View this post on Instagram A post shared by Johnny Cinco (@thegreatcinco)

Recordemos que Chiquis Rivera no solo está muy linda y con una larga lista de éxitos recientes como su Latin Grammy 2022, su nominación al Grammy y el resto de galardones que se ha adjudicado en los últimos dos años la intérprete de “Porque Soy Abeja Reina“. A toda esta felicidad, se le suma una personal. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis Rivera se comprometió con su novio de casi dos años, el productor audiovisual y fotógrafo Emilio Sánchez. El mismo le entregó un anillo justo cuando celebraran el cumpleaños de él haciendo hiking. Por supuesto, sus fans no pararon de felicitarla y los medios de comunicación de reseñar la buena nueva. View this post on Instagram A post shared by VS CBD (@vs.cbd)

Además, a eso se le suman los proyectos empresariales de Chiquis. Una línea de fajas, de trajes de baño para mujeres curvy y de productos para el cabello. Encima, todo indica que sus productos para la piel también darán otra sorpresa pronto. No cabe duda que está imparable. View this post on Instagram A post shared by Bella Body Shaperwear by Chiquis (@bellabodyshaperwear)

