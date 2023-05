Chiquis Rivera se contonea de espaldas para su línea de cuidado del cabello en Instagram

La Abeja Reina vuelve a acalorar las redes sociales. Chiquis Rivera publicó en su cuenta de Instagram la segunda parte de los videos promocionales correspondientes a la línea del cuidado del cabello que lanzó hace poco. Esta vez, se contoneó de espaldas con el mismo vestido traslúcido que dejaba ver su bikini hace días. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

La hija de Jenni Rivera sigue sorprendiendo con su cuerpazo. Esta vez, Chiquis Rivera hizo unos movimientos pecaminosos de “colita” que presumió en su cuenta de Instagram. Mismo lugar donde le llovieron cantidad de piropos a la cantante de regional mexicano.

“Plantitas Hair Care me hace sentir muy bien últimamente”, escribió Chiquis. Esto pertenece a la línea de artículos para el cabello que lanzó a sociedad con su amiga personal y estilista de California, Vanessa Sánchez. Misma que la acompañó en la candente sesión de fotos y que también causó la aceleración de pulsaciones en muchos.

Chiquis Rivera baila en traje de baño

La cantante de música banda estuvo durante el fin de semana tomando el sol desde una piscina. Por supuesto, esta fue la excusa perfecta para presumir el cuerpazo que ha cosechado el último año.

Con un traje de baño entero color amarillo, Chiquis dejó claro que es una de las mujeres más bonitas del entretenimiento hispano. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_abejareina_)

En una entrevista exclusiva que le dio la cantante de origen mexicano, pero nacida en Los Ángeles a Tanya Charry de El Gordo y La Flaca, la hija de La Diva de la Banda habló de cómo ve su cuerpo actualmente y cómo lo percibe cuando ve fotos de hace unos años. Sin vergüenza aseguró que era cierto lo que decían de ella.

Incluso reconoció que le ha preguntado a su novio Emilio Sánchez por qué no le había dicho que lucía de esa manera. Pero el mismo le ha respondido lo que muchos fans también: siempre la han visto hermosa.

Chiquis revela cómo es su relación

La intérprete de “Las Destrampadas”, “Porque Soy Abeja Reina” y “El Honor” dijo que llegó a la convivencia con el productor audiovisual y fotógrafo de manera natural. Fue casi sin darse cuenta. Asegura que se siente en paz, feliz y cuidada. Además, han logrado ser una llave profesionalmente también. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Emilio Sánchez está detrás de muchos de los proyectos de Chiquis. Así como también de los Becky G, quien es casi familia del también fotógrafo y “cupido” de este par de tórtolos.

De la maternidad dice que siempre se ha sentido como una mamá. Recordemos que junto a Jacqie Rivera, se encargó de la crianza de sus hermanos: Mike, Jenicka López y Johnny López. Esto después del repentino fallecimiento de Jenni Rivera en un accidente aéreo en el 2012. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Sigue leyendo:

– Chiquis Rivera modela bodysuit por delante y por detrás en Instagram y le llueven los halagos

– Chiquis Rivera explota la portada de Estilo DF con transparencias de pies a cabeza

– Chiquis Rivera compartió en Instagram cómo colocan rellenos en sus caderas y glúteos

– Chiquis Rivera mostró los piernones en los Latin AMA’s y hasta usó la corona de Abeja Reina

– Chiquis Rivera vistió una camisa a medio abrir y botas altas en los ensayos de Latin AMA’s