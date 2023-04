Chiquis Rivera compartió en Instagram cómo colocan rellenos en sus caderas y glúteos

La Abeja Reina, Chiquis Rivera, no se guarda secretos para sí misma y muchos menos si estos pueden ayudar a que sus fans y seguidoras pueden verse igual de regia que ella. Por eso, la hija de Jenni Rivera sin miedo a nada bajó su pantalón frente al espejo y mostró la parte de glúteos y caderas que según ella, necesita verse más curvy.

Así mismo dijo que los rellenos en esa área hace que la figura se vea “redondita” en la parte lateral de los glúteos. Sin miedo a nada, Chiquis Rivera registró todo el procedimiento y los compartió en su cuenta de Instagram.

Una de las experta en belleza más conocida de Los Ángeles es Judi Castro y ella fue la encargada de colocarle el relleno a Chiquis Rivera en el área. Los resultados parecen ser inmediatos porque la intérprete de “Las Destrampadas” y “Entre Copas y Besos” mostró cómo efectivamente el área hundida en la cadera y glúteo lateral quedan casi parejas.

Chiquis Rivera viene de haber hecho unas presentación sin precedentes en los Latin American Music Awards. Ahí llegó mostrando de arriba y de abajo con un vestido corto color rosa y esto le valió que sus fans la llamaran: Tinkerbell. Pero esto fue sólo el abreboca.

Cuando a la hija de Jenni Rivera le tocó subirse a tarima, lo hizo vestido de dorado de arriba a abajo y con una corona como la Abeja Reina que es. Por supuesto, todos aplaudieron a la cantante de regional mexicano, quien además estaba nominada en la noche de la fiesta música que hizo la cadena Univision.

Después se fue corriendo para Coachella a apoyar a su amiga Becky G. Recordemos que el novio de Chiquis es el mejor amigo de la intérprete de “Chanel” y “Sin Pijama”. Ahí la cantante de Música Banda volvió a dejar a todo el mundo con la quijada en el suelo al mostrar su look para acorde al festival de música. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Para rematar, Chiquis Rivera llegó de vuelta a Los Ángeles y publicó la portada y páginas internas de la revista “Estilo DF”, donde aparece con unos atuendos traslúcidos dejando claro que dentro de la música mexicana y el entretenimiento hispano es una de las más bellas. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

