Becky G rindió tributo a Selena y cantó con Libianca y Natti Natasha en 2do fin de Coachella

La cantante de origen mexicano Becky G se fue directo de los Latin AMAs 2023 en Las Vegas para aterrizar en Coachella en éste, su segundo fin semana. Con un look muy parecido al que usó el viernes pasado, pero esta vez color rosa, la cantante rindió un merecido tributo a Selena.

Becky G covers Como La Flor by Selena during her Coachella Set 💗 #BECKYCHELLA #COACHELLA2023 pic.twitter.com/J0ny9KTMPY — 🙂 (@okayimdonebye) April 22, 2023

Anoche lo dijo al ganar cuatro galardones en los Latin American Music Awards que realizó Univision. “Siempre he hablado de lo mucho que significa ser latina, específicamente el orgullo que me da ser mexicana”. Eso quedó demostrado una vez más, pues Becky G cantó un medley que arrancó con “Cómo La Flor”. Esto como parte de un homenaje que le quiso rendir a una de las cantantes de Tex- Mex y Cumbia más importantes que haya existido, Selena. View this post on Instagram A post shared by Becky G PANAMÁ (@beckygpa)

Esta hazaña la hizo Karol G el año pasado justamente en el Festival Musical Coachella. Pero el medley de La Bichota tenía otras estrellas latinas también como: Ricky Martin, Celia Cruz, Ritchie Valens, Shakira y Selena. Becky G también estuvo con su amiga el año pasado de invitada e interpretaron juntas “MAMIII”. Misma hazaña que hizo la intérprete de “Sin Pijama” y “Amantes” este año pero en solitario.

Becky G invitó a Libianca y a Natti Natasha

Para sorpresa de muchos, Becky G cantó “People” con la artista de hip hop nacida en Camerún, Libianca. Misma que dijo que no podía creer que era su primera cantando en Coachella y, muy fiel a su estilo, animó al público para que cantaran con ellas. Becky G junto a Libianca cantando “People” en el Coachella. #BECKYCHELLA 🎡 pic.twitter.com/3QAGzf9lHN— Becky G México (@BeckyGMexico2) April 22, 2023

Después Becky G le dio la bienvenida por segunda vez a su amiga Natti Natasha. Volvieron a bailar y se mostraron cómplices como siempre. Además venían de estar juntas apenas 24 horas antes en los Latin American Music Awards desde Las Vegas. Ahí la cantante se alzó con 4 galardones y volvió a interpretar “Chanel” con Peso Pluma, con quien cantó el fin de semana pasado en el Valle de Coachella. Peso Pluma y Becky G presentando “Chanel” en vivo desde los #LatinAMAs.pic.twitter.com/nX1e9efIGl— Peso Pluma (@PesoPlumaData) April 21, 2023

Natti Natasha además estrenó la canción dedicada a Raphy Pina, pareja y padre de su hija Vida Isabelle, justo un día después que le fuese negada la libertad por parte de un juez en Puerto Rico. A pesar del mal momento, se fue a apoyar a su amiga y llevar todo el poder del género urbano a Coachella. — Natti Natasha and Becky G singing their hit 'Sin Pijama' in weekend two of Coachella 2023. 🔥 #BECKYCHELLA pic.twitter.com/fTIaAc69Ou— Natti Natasha Support (@Nattisupport) April 22, 2023

Para terminar, Becky G le dio un espacio al productor y DJ Freddy Quintana, quien además es familia de la cantante. Mismo que les contamos hace poco le regaló unas flores a la cantante nacida en Inglewood. Recordemos que su círculo más íntimo y su familia se han mantenido muy cerca de ella. A pesar de estar en el mejor momento de su carrera, la separación de su ex prometido Sebastian LLetget, es un golpe que suponemos debe ser fuerte.

No cabe duda que Rebbeca Marie Gomez,como llama en realidad se llama la cantante, es un ejemplo de mujer latina que no para de trabajar por sus sueños y llevar un mensaje de unidad al género femenino. Esto a la vez que nos reivindica como hispanos en el mundo. View this post on Instagram A post shared by Becky G México (@beckygmexico)

