Marido de Natti Natasha no saldrá de prisión ahora, pero ella lo sorprenderá en los Latin AMA’s

A Raphy Pina, marido de la cantante de género urbano Natti Natasha, le fue negada la solicitud para que le desestimaran la condena de 41 meses que pesa en su contra. Esto después de que lo declaran culpable por el cargo de posesión ilegal de armas hace más de un año. Por supuesto esto representa una mala noticia no solo para la intérprete de “Sin Pijama” sino para los fans de la familia.

A pesar que el Primer Circuito de Boston entendió que fue un error encontrar culpable al productor Raphy Pina del cargo de manipulación de un arma para convertirla en automática (cargo mas grave en su caso), el juez Francisco Besosa determinó que no disminuirá su sentencia de 41… pic.twitter.com/gpnp9RHhO4 — Molusco (@Moluskein) April 17, 2023

No es un secreto que Natti Natasha, Raphy Pina, y los hijos de él incluyendo Vida Isabelle, quien nació meses antes de que el productor musical entrara a la cárcel, se han ganado el cariño de millones en el mundo. Así que es normal que muchos estuvieran al pendiente de si el juez en Francisco Besosa le otorgaría la libertad a Raphy Pina a poco más de un año de haber ingresado en prisión.

Sin embargo, el Tribunal Federal de San Juan en Puerto Rico dictaminó que Raphy Pina deberá cumplir con los 3 años y 5 meses de prisión que le fueron sentenciados y no de 15 a 21 años, como estaba solicitando su defensa. Recordemos que fue absuelto del cargo de posesión de arma modificada ilegalmente. Aún así, el juez determinó que eso no cambió el origen del delito o como calificó el mismo: “Nivel de ofensa total”.

Al salir, Raphy Pina deberá pagar una multa de $150,000 dólares y libertad condicional con régimen de presentaciones por 3 años.

Natti Natasha dedicará su presentación de los Latin AMA’s a Raphy

La cantante no sólo será una de las conductores de la noche junto a Julián Gil, Emilia y Migbelis Castellanos sino que también cantará en el escenario. Ya es costumbre para la artista nacida en República Domincana hacer algún estreno durante performances en premios y esta vez será la nueva casa de los Latin American Music Awards, Univision, los que harán esto posible. View this post on Instagram A post shared by Latin American Music Awards (@latinamas)

Natti le dedicará el estreno de su próxima canción al padre su hija Vida Isabelle, Raphy Pina. No es un secreto lo duro que le ha tocado. En una entrevista no muy reciente con Alofoke, la misma habló de sus batallas, de cómo trata de mantenerse positiva y de por qué Raphy Pina es el amor de su vida.

Natti firme en su apoyo a Raphy Pina

Desde que el productor musical y socio y mejor amigo de Daddy Yankee entró a prisión, ni NAtti Natasha, ni los hijos mayores del puertorriqueño han dejado de visitarlo.También se han encargado de muchas de las cosas que hacía Raphy así como cuidar a sus hermanas y a la esposa de su papá. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

“La Dura de las Duras” también ha hecho un excelente papel como cabeza de hogar al estar pendiente de los hijos de Raphy y hasta consentirlos y cumplirles sueños mientras el mismo se encuentra lejos. Hace no mucho sorprendió a Chingui al llevarlo a conocer a su ídolo Lionel Messi. Messi y Neymar le dan una gran sorpresa a Natti Natasha



La cantante Natti Natasha le cumplió un sueño a uno de los hijos de su pareja, Raphy Pina, al presentarle al astro argentino Lionel Messi. pic.twitter.com/XF2QTutV9d— La Opinión (@LaOpinionLA) January 13, 2023

