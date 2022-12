Natti Natasha muestra cómo fue la navidad de Raphy Pina en prisión con una foto inédita

Tremenda sorpresa se llevó el público luego de que la cantante dominicana Natti Natasha recurriera a su cuenta de Instagram para compartir una fotografía de su esposo Raphy Pina desde prisión celebrando la Navidad.

Como era de esperarse, dicha postal causó revuelo instantáneo entre su comunidad digital, pues el empresario actualmente se encuentra en una penal de Carolina del Norte, cumpliendo una condena de 41 meses por posesión ilegal de armas en Puerto Rico.

La fotografía, publicada originalmente desde la cuenta oficial de Instagram del productor, mostró a Raphy Pina mientras este posaba con brazos cruzados y mirada fija a la cámara junto a un árbol de navidad.

“Hoy este ‘Peligro para la sociedad’ y ‘Riesgo de Fuga’ le toca pasar la navidad como todo Bandido. Una acusación criminal que solo afecto a las victimas que aun aquí seguiré cuidando y protegiendo con mi VIDA. Este suceso me ha quitado toda mi Fortuna. Irónico, verdad? que sigo siendo mas multimillonario, todos los activos están saldos, mi barco me espera aun en la marina, todo eso lo conservo, intacto, así que deben entender que no hablo de esa FORTUNA. Hablo de la FORTUNA que ni con el dinero ni lujos se pueden adquirir, sino con el amor que brindes de corazón a tus seres queridos”, se lee como descripción.

“Yo estoy y estaré bien en este pasadía, y contando para volver a ser YO el que ustedes ven en las redes… Feliz Navidad”, escribió Raphy Pina para finalizar su mensaje.

Cabe recalcar que la publicación no tardó en llenarse con decenas de likes y comentarios en los que fanáticos y uno que otro famoso decidió dedicarle palabras de aliento durante esta temporada navideña.

Tal fue el caso de los reguetoneros Yandel y Baby Rasta, quienes le desearon una “Feliz Navidad”, mientras que su comunidad digital le dedicó mensajes como:

“Nada fácil pero todo va a pasar y la vida regresara el triple de momentos felices ni lo imaginas”; “Afuera hay una gran comunidad esperándote. Queremos verte libre yaaaaaa” y “No hay fecha que no se cumpla, solo piensa que estas de vacaciones”, se lee en la red.

