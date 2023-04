Natti Natasha escribió ‘La falta que me haces’, una canción para Raphy Pina; conoce qué dice

La gala de los Latin AMAs 2023 estuvo llena de sorpresas para el público y una de las más conmovedoras fue la presentación de la cantante Natti Natasha, quien cantó por primera vez ‘La falta que me haces’, tema con el que se refirió por primera vez a la estadía en prisión de su esposo Raphy Pina.

Una vez arriba del escenario del MGM Grand Garden Arena, la dominicana dejó al público con la boca abierta gracias al estreno de su conmovedora canción, misma que hace referencia al vacío que una persona experimenta al no poder ver o estar cerca de un ser amado.

Y es que en sus estrofas, Natti Natasha lamenta la ausencia de su amado: “Otro día sin ti, que despierto y tu no estás”, cantó a todo pulmón. “Pasan cosas por mi mente, me preocupa no saber cómo estarás… tal vez igual que yo, sintiéndote fatal”.

“Igual que yo con ganas de llorar

Tú no sabes cuánta falta me haces

Yo no sé cómo vivir sin ti

Tú no sabes cuánto es que te extraño

Yo no sé si pueda resistir

Y me hago la fuerte para que no sepas

que me duele y que no sé vivir sin ti

Tú no sabes cuánta falta me haces

Yo no sé cómo vivir sin ti

Tú no sabes cuánto es que te extraño”.

Cabe recalcar que Natti Natasha ya había adelantado que durante su participación en la esperada ceremonia de los Latin AMAs llevaría a cabo una sorpresa para el papá de su hija Vida. En su cuenta de Instagram, publicó la foto de un dibujo suyo, presuntamente hecho por el empresario y productor musical Raphy Pina.

“Mi bebé siempre sorprendiendo con los detalles (…) El jueves te sorprenderé yo a ti”, escribió la famosa para acompañar su comentada publicación.

Así reaccionó Raphy Pina a la canción de Natti Natasha

Fue desde su cuenta de Instagram que el famoso respondió al detalle de su esposa con un emotivo mensaje que no tardó en hacer eco a través de redes sociales. En este se leía:

“La vida me ha puesto a prueba en muchas ocasiones, pero también me ha dado muchas bendiciones y tú eres una de ella. La distancia también hace que el amor permanezca más cercano, lo hiciste de maravilla”.

Seguir leyendo:

• Raphy Pina, marido de Natti Natasha no saldrá de prisión ya. Ella lo sorprenderá en los Latin AMA’s

• Natti Natasha colapsa su página web por la cantidad de descargas de “Algarete”

• Natti Natasha hace un sensual twerking, usando un microbikini estampado