Becky G recibe ramo de flores y además muestra las canas en Instagram

La cantante de pop, género urbano y hasta regional mexicano, Becky G es de las luchonas que han dicho “al mal tiempo buena cara”. Además, fiel a su honestidad y humildad no sólo presumió un ramo de flores, minutos antes mostró las canas desde su cuenta de Instagram.

Becky G recibe flores. Foto: @iambeckyg

La flores las publicó en un storie. Por supuesto fuimos a ver quién se las había enviado y fue su Dj “Awsumo”, Freddy Quintana. Pero esas no serían las únicas flores que recibió Becky G. El otro ramo correspondía a sus bailarines. No es un secreto que la intérprete de “Mayores”, “Amantes” y “Chanel” está pasando un momento duro en su vida personal. Esto después de unos rumores de infidelidad por parte de su ex prometido, Sebastian Lletget.

Mientras los mismos se viralizaron en las redes sociales, el jugador del Dallas F.C publicaba un comunicado en el que aceptaba su mal comportamiento con Becky G, le pedía perdón y se comprometió a encargarse terapéuticamente de este tipo de problemas. La cantante nacida en Inglewood no se ausentó de las redes sociales.

Tampoco lo ha hecho de sus apariciones públicas. Inmediatamente después fue a un juego del equipo dle cual es propietaria a sociedad, Angel City F.C. También fue a los iHeart Radio Awards, donde se le reconoció por la canción “MAMIII” con Karol G en la categoría Mejor Canción Pop Latina.

Becky G mostró las canas

A través de su cuenta de Instagram, una de las mejores amigas de Karol G y de Chiquis Rivera, a quienes hemos llamado de cariño “Team Bichotas”, mostró que como muchas mujeres en el mundo, le salen canas. Sin embargo, esto debe ser algo genético para la cantante de origen mexicano. Ciertamente es muy joven. Apenas 26 años. View this post on Instagram A post shared by Hoy Día (@hoydia)

Lo cierto es que, tal como su amigas y colegas, cree en la belleza real y busca normalizar los defectos que todas tenemos: celulitis, canas, lonjitas extra, imperfecciones de la piel, etc. Así que sin miedo al qué dirán, Rebbeca Marie Gomez, como se llama en realidad de la cantante, compartió un mensaje por esto en Instagram: “… Amo mis canas. Nada malo con esto. Sólo es un poco molesto que estén justo al al frente”. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Mientras ella nos sigue divirtiendo con sus ocurrencias, les dejamos el último éxito de Becky G con el cantante de Corridos Tumbados, Peso Pluma “Chanel“. Mismo que se presentó en California el último fin de semana causando una euforia colectiva que incluyó a su amiga.

