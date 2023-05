Chiquis Rivera modela bodysuit por delante y por detrás en Instagram y le llueven los halagos

Chiquis Rivera está más hermosa y escultural que nunca antes. Mientras presume su nueva figura, promociona su nueva línea de fajas y bodysuit que lo recogen literalmente todo. Ella misma es un ejemplo de cómo las piezas moldean la figura. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline)

“Bella Body Shaperwear“, es el nombre de la marca de lencería de la hija de Jenni Rivera, Chiquis. Misma que ha hecho explotar el Instagram al modelar varias de las piezas. Una de ellas un bodysuit con el que la Abeja Reina mostró el cuerpazo que ha cosechado en los últimos meses. No podemos olvidar que, desde hace rato, ha mostrado los cambios que ha hecho a su vida diaria. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Nation (@chiquisriveranation) View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline)

El primero fue la alimentación, como ya lo había explicado antes. Segundo, la actividad física que no ha sido poca. De hecho, ya se le ven parte de sus músculos marcados. Y por último, Chiquis Rivera, junto a su novio Emilio Sánchez, realizan distintas actividades físicas como bicicleta y montañismo. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_abejareina_)

Chiquis Rivera también lanza productos del cabello

La cantante de regional mexicano, además de este emprendimiento muy al estilo de Kim Kardashian con su línea Skims, también lanzó a sociedad unos productos de belleza a base de cannabis y CBD. Su “partner in crime” para esto fue Vanessa Sánchez, una de las estilistas más codiciadas por los artistas hispanos en California. View this post on Instagram A post shared by VS CBD (@vs.cbd)

Por supuesto, ambas hicieron la respectiva sesión de fotos y aceleraron el corazón de más de uno en las redes sociales. Chiquis Rivera usó un vestido traslúcido con el que dejó a la vista su bikini. Su amiga también. Ambas en un escenario tropical, muy en línea con el producto. View this post on Instagram A post shared by VS CBD (@vs.cbd)

Sigue leyendo:

– Chiquis Rivera explota la portada de Estilo DF con transparencias de pies a cabeza

– Chiquis Rivera compartió en Instagram cómo colocan rellenos en sus caderas y glúteos

– Chiquis Rivera mostró los piernones en los Latin AMA’s y hasta usó la corona de Abeja Reina

– Chiquis Rivera vistió una camisa a medio abrir y botas altas en los ensayos de Latin AMA’s