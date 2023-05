Chiquis Rivera bajó su pantalón y mostró el bodysuit de su marca de lencería “Bella Body Shaperwear”

La Abeja Reina, Chiquis Rivera, hizo una sesión de fotos que dejó con la boca abierta a un gentío. No solo por lo mínima de su cintura, sino porque entre foto y foto, la hija de Jenni Rivera bromeó y bajó su pantalón dejando a la vista su bodysuit mínimo por detrás. View this post on Instagram A post shared by Bella Body Shaperwear by Chiquis (@bellabodyshaperwear)

No es un secreto que los atributos más admirados de Chiquis Rivera son sus curvas, pero muy en específico su retaguardia. Sin miedo a nada, Chiquis bajó el pantalón deportivo que tenía puesto y meneó la “colita” dando una vista de 360 grados del espectacular cuerpazo, que ha cosechado los últimos meses.

Pero todo esto tiene un porqué y es que, la cantante de regional mexicano, se lanzó con una línea de ropa y lencería muy al estilo Kim Kardashian. A Chiquis la acompañaron otras modelo y juntas hicieron arder las redes sociales con sus poses y bondades. View this post on Instagram A post shared by Bella Body Shaperwear by Chiquis (@bellabodyshaperwear)

Chiquis Rivera lanza Bella Body Shaperwear

La cantante siempre ha mantenido su carrera musical a la par de la empresarial. Hace pocos días lanzaba una línea de cuidado para el cabello con una de sus mejores amigas. Los productos son a base de cannabis.

Adicional a eso, tenía su marca de cuidado de la piel y maquillaje. Justo en el Latin Grammy 2022, Chiquis dio a conocer que cerraba la parte de maquillaje. Pero lo que no se sabía para ese entonces, es la intérprete de “Porque Soy Abeja Reina” y “El Honor” estaría por lanzar algo mucho más grande. View this post on Instagram A post shared by Bella Body Shaperwear by Chiquis (@bellabodyshaperwear)

Su línea de lencería, fajas y bodysuit para todo tipo de cuerpo. Como bien sabemos, la novia del director audiovisual Emilio Sánchez y mejor amiga de Becky G, es una de las grandes representaciones de la mujer curvy latina. Por ello se inspiró en todas las mujeres que, como ella, quieren sentirse bonitas, cómodas y modernas. View this post on Instagram A post shared by Bella Body Shaperwear by Chiquis (@bellabodyshaperwear)

