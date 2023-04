Chiquis Rivera grabó canción country junto a Honey County

La hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, no deja de sorprender. Hace pocas horas publicó en su cuenta de Instagram que había grabado un tema musical con la cantante de música country, Honey County. Famosa por su sonido que mezcla el Modern Country y el Nashville Twang. ¿Si esto es lo que escucharemos en la nueva colaboración de la Abeja Reina? No lo sabemos al cien por ciento, pero sí lo que dejó entrever su amiga. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

‘Holaaaaa @chiquis #nuevamusica #countrymusic #colab’, fue lo que escribió Honey County en su cuenta de Instagram hace dos días. Esto al tiempo que publicaba un video con Chiquis Rivera en el que bailaban con trajes deportivos. Así que muy probablemente los tiros vayan más por la onda de la música country. View this post on Instagram A post shared by Honey County (@honeycounty)

Además, recordemos que Chiquis Rivera hace poco nos dijo que no contaría mucho de los próximos proyectos musicales, pero que la veríamos trabajando en géneros que no lo hubiésemos pensado. Esto, amén que ha seguido ensayando y estudiando. Parte de ello quedó demostrado en la última presentación de la cantante de regional mexicano en el escenario de los Latin AMAs 2023 de Univision.

Ahí Chiquis subió a tarima a entonar su canción ‘Porque Soy Abeja Reina‘ vestida de dorado de arriba de abajo. Por supuesto, usó corona para hacerle gala a su grito de guerra. Dejó a muchos hablando de su performance y por supuesto de su belleza. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Horas antes, Chiquis había llegado a la alfombra roja de los Latin American Music Awards vistiendo de rosado y con un peinado alto. Pocas veces las vemos en este estilo muy ‘pinky y Barbie’, pero gustó como siempre. Por lo pronto quedamos a la espera de este nuevo lanzamiento de la intérprete de ‘El Honor’ y ¡Las Destrampadas’. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

