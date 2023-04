Chiquis Rivera explota la portada de Estilo DF con transparencias de pies a cabeza

La Abaja Reina, Chiquis Rivera, sigue dando de qué hablar por su espectacular figura. Pero además por estar en la portada de la revista Estilo DF de México. Ahí posó con transparencias que dejaron claro por qué es una de las cantantes del regional mexicano más explosivas y la reina de las redes sociales.

Primero Chiquis Rivera usó un vestido azul que dejaba a la vista sus curvas de pies a cabezas. Llevaba líneas en formas de canales y tacones color nude. Después subió la temperatura con un enterizo transparente que tapó solo las zonas estratégicas. Ya sabemos que esta pieza de vestir es una de las preferidas de Chiquis Rivera para usar. View this post on Instagram A post shared by @estilodf View this post on Instagram A post shared by @estilodf

Por último, el sobretodo con el que cubrió el leotardo traslúcido era color rosa. Mismo que color que usó hace poco para pasar por la alfombra roja de los Latin AMAs 2023. La hija de Jenni Rivera, Chiquis, mostró parte de sus piernones y hombros con el vestido y el cabello lo llevó recogido y alto. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Para después dar paso a su presentación con un atuendo dorado. Ya le había comentado a la periodista Mandy Friedman que quería mostrar una parte diferente de ella: “Más elegante”. Y así sucedió. El poder de ese color, brillo y la corona la hicieron decir con toda propiedad su grito de guerra y tema musical: “Porque Soy Abeja Reina”.

Chiquis Rivera revela secreto de belleza

La cantante de música banda se fue directo a su esteticista después de Las Vegas y de pasar por Coachella para apoyar a su amiga Becky G. al llegar explicó delante de un espejo cuál es el secreto de las curvas de sus caderas y los glúteos hacia el área lateral. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Rellenos que inyectan en la zona y que hace que todo tenga un efecto más curvy. Además, la intérprete de “Entre Copas y Besos” y “El Honor” llevó a su novio Emilio Sánchez, a quien también le pusieron un poquito de bótox entre el entrecejo. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

