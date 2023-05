Usando un ajustado body moldeador Chiquis Rivera luce sus atributos y saca su faceta de modelo

Además de ser una exitosa cantante Chiquis Rivera no descuida su faceta como empresaria, y en unos días lanzará una nueva colección de prendas moldeadoras de su propia línea. Ella aprovechó para dar un adelanto a través de un video en el que sacó su faceta de modelo, posando en un estacionamiento y usando un ajustado body color terracota con el que presumió sus atributos.

La hija de la cantante Jenni Rivera también publicó en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece usando un ceñido body negro con aberturas en las que destaca un estampado de panal, a tono con el concepto de su álbum Abeja reina. La imagen fue captada momentos antes de que ella saliera al escenario para ofrecer un concierto en El Paso, Texas. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Incursionando en el género del country-pop Chiquis grabó hace algunas semanas un dueto con la cantante Honey County, titulado “Got it from my mama” (“Lo tengo de mi mamá”). El videoclip promocional acaba de estrenarse, y muestra a ambas artistas luciendo vestidos de color rosa.

