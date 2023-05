En ajustado enterizo negro Chiquis Rivera baila sensualmente al ritmo de la canción “Muévelo”

Chiquis Rivera ha retomado la segunda parte de su gira Abeja reina, regresando a los escenarios con mucha energía, tal y como lo dejó ver en un video de TikTok. Ella apareció luciendo su figura en un ajustado enterizo negro, para después quitarse su abrigo y comenzar a bailar sensualmente la canción “Muévelo” de El General.

En otro clip -compartido en sus historias de Instagram– la cantante aparece durante su concierto en El Paso, Texas, usando botas altas y un amplio jersey con aberturas laterales, mientras va con uno de los integrantes de su banda encargado de tocar el acordeón; el evento resultó todo un éxito. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Muy aparte de su gira Chiquis se encuentra en plena promoción del sencillo “Got it from my mama” (“Lo tengo de mi mamá”), un dueto con la cantante Honey County en el que demuestra su talento en el estilo country-pop. La canción se estrenó el 5 de mayo y ella aprovechó para publicar unas fotos que la muestran usando un vestido de color rosa, acompañándolas con el mensaje: “Ya pueden escuchar “Got It From My Mama”. Me encanta esta canción, espero que a ustedes también”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Sigue leyendo: