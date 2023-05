Chiquis Rivera muestra las partes de su cuerpo que heredó de su mamá

Desde hace varios días Chiquis Rivera ha presumido orgullosa en su cuenta de Instagram fotos y videos que la muestran acompañada de la cantante Honey County, y ahora esta última compartió en TikTok un clip en el que ambas posan muy sonrientes, bailando al ritmo de su dueto “Got it from my mama”. En el post aparece escrita la pregunta “¿Qué obtuviste de tu mamá?” Para después, con gestos, enseñar que los ojos, el corazón y hasta la retaguardia.

Ambas cantantes son muy buenas amigas, y en otros videos aparecen tomadas de la mano y caminando muy felices, demostrando que son muy fans de Daryl Hall & John Oates, pues se escuchan como fondo musical dos canciones de ese dueto. Chiquis optó por usar un enterizo de jean que dejaba ver su body blanco, mientras que Honey modeló botas altas, shorts, un body estampado y sombrero. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis) View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

En cuanto a “Got it from my mama”, se estrenará el 5 de mayo; la canción es del género country-pop, y en su cuenta de Instagram Chiquis Rivera compartió la portada del sencillo. Además, escribió el mensaje: “No puedo esperar a que le escuchen. 🎶 Me encanta. Gracias @honeycounty por hacerme parte de esta canción, que ya es hermosa e increíble”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

