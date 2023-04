Chiquis Rivera comparte un video que la muestra tomando el sol y usando un escotado vestido blanco

El calor no detiene a Chiquis Rivera, y en sus historias de Instagram compartió un video en el que aparece bajo los intensos rayos del sol, usando un ceñido vestido blanco con el que lució sus atributos. Ella se mostró muy contenta y dijo: “Estoy en un pequeño descanso, así que voy a tomar un bañito de sol”.

La cantante está lista para presentarse en la entrega de los Latin American Music Awards, y durante los ensayos aprovechó para caminar como si se encontrara en una pasarela, usando un outfit de botas altas, gorra y una larga blusa blanca. Ella escribió junto al clip la frase: “Pues Así Soy….💁🏼‍♀️👸🏼”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Recientemente Chiquis recibió en su casa -por paquetería- el premio Latin Grammy que obtuvo el año pasado en la categoría de Mejor Álbum de Banda, por su exitosa producción Abeja reina. En el video que publicó lució muy contenta al abrir la caja que contenía el gramófono dorado con su nombre. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

