Chiquis Rivera muestra el encaje y lanza productos de cannabis para el cabello

La cantante de regional mexicano, Chiquis Rivera, vuelve a acaparar las noticias del entretenimiento. Primero que nada, parece que tomó un nuevo riesgo musical al hacer una colaboración con la cantante de música country, Honey County. Al lado de ella, por cierto, la Abeja Reina presumió lo que llevaba debajo de su overall de jean.

¡Un bodysuit de encaje blanco!, fue parte de lo que mostró Chiquis Rivera en un reel que publicó en su cuenta de Instagram junto a Honey County. Además anunció que esta colaboración verá luz en pocos días y es algo que tiene a sus fans al filo del asiento. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Recordemos que Chiquis reveló hace poco que traía unas colaboraciones en géneros en los que no nos esperábamos verla. Amén que sabemos que se ha estado preparando y ensayando mucho más. Pero ya conocemos a la hija de Jenni Rivera y por supuesto, sus buenas nuevas no se limitan solo al ámbito musical.

Chiquis Rivera lanza productos para el cabello

Pero no sola sino con una de sus amigas cercanas, socia desde hace un tiempo y mejores estilistas de California. Se trata de Vanessa Sánchez. Misma que además de atender a la propia Abeja Reina entre múltiples famosas, sobre todo latinas, también es empresaria como Chiquis. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

La línea del cuidado del cabello acaba de ver luz con un serum y protector de calor a base de cannabis con alto contenido de CBD. Componente que ha logrado comercializarse muy bien en la industria de la belleza y productos del cuidado personal y farmacéutico. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

