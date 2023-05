Chiquis Rivera deja ver su bikini a través de un vestido traslúcido

La hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, tiene a todo el mundo botando la baba después que lanzara su línea de fajas, bodysuit y lencería, pues no ha parado de modelarlos. A eso le suma una reciente sesión fotografía para una línea de cuidados del cabello a base de cannabis, en la que la cantante de regional mexicano mostró el bikini. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_abejareina_) View this post on Instagram A post shared by VS CBD (@vs.cbd)

En una locación de ensueño al estilo bambú y plantas, Chiquis Rivera hizo una sesión de fotos con la estilista de los famosos y amiga personal, Vanessa Sánchez. Además, son socias en la línea de productos del cabello. Chiquis usó varios atuendos mínimos, que incluyeron un vestido traslúcido blanco con un bikini por debajo. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis) View this post on Instagram A post shared by VS CBD (@vs.cbd)

Por supuesto, esto le supuso a Chiquis cientos de comentarios en la red social: “Es una mujer hermosa”, “Impresionante su cambio”, “La más bella de la música banda”, “Igualita a la madre Jenni Rivera. Lo que se hereda no se hurta” y “Chiquis eres la mujer de vida“, fueron parte de los comentarios que se pudieron leer por parte de sus fans.

Chiquis Rivera lanza Bella Body Shaperwear

La Abeja Reina es una mujer que ha podido compaginar su carrera musical con el emprendimiento. Desde hace mucho la ex de Lorenzo Méndez ha invertido en distintos negocios. Comenzando con su peluquería cuando aún Jenni Rivera vivía. Luego vinieron productos para la piel, maquillaje, productos del cabello y fajas y lencería. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Justo presumiendo un bodysuit y su nuevo cuerpazo, la cantante de música mexicana mostró junto a otras modelos todos los diseños de esta prendas que son modernas y cómodas. Además, usó colores neutros fáciles de combinar. No cabe duda que Chiquis Rivera y su Bella Body Shaperwear está dispuesta a hacerle la competencia a Kim Kardashian con Skims. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

