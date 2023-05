Chiquis Rivera luce sus atributos al modelar un ajustado enterizo blanco

Chiquis Rivera sabe cómo impresionar a sus fans, y ahora lo hizo con una serie de videos que compartió en sus historias de Instagram. La cantante se dejó ver muy contenta al modelar un ajustado enterizo blanco, luciendo sus atributos y hasta sus extensiones de cabello. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline)

Usando ese mismo outfit la cantante aparece en otro clip bailando muy animada el tema “¿Qué se te quitó?” del grupo Fuerza Regida, mientras daba vueltas en un pasillo lleno de espejos y aceptaba un shot de tequila, que es su bebida favorita. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_abejareina_)

Chiquis se encuentra actualmente promocionando su nueva línea de productos para el cuidado del cabello, que ha lanzado en colaboración con su amiga Vanessa Sánchez. Ella sacó su faceta de modelo y posó bajo una regadera, usando un ceñido vestido con transparencias que dejó ver su minibikini. View this post on Instagram A post shared by VS CBD (@vs.cbd)

Sigue leyendo: