En ajustado minivestido negro Chiquis Rivera presume sus curvas mientras baila en la calle

Chiquis Rivera no deja de sorprender a sus seguidores en Instagram, y ahora publicó un video en el que aparece bailando en la calle, usando botas y un ajustado minivestido negro que resaltó sus curvas; pocos segundos después ella se deja ver en el mismo lugar, pero luciendo unos pantalones cargo y un body blanco. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_abejareina_)

La cantante actualmente promociona la nueva colección en su línea de prendas moldeadoras, que será lanzada este viernes. Ella misma fue una de las modelos de los bodys, luciendo espectacular y mostrando una faceta hasta ahora desconocida en su carrera. View this post on Instagram A post shared by Bella Body Shaperwear by Chiquis (@bellabodyshaperwear)

Chiquis se mostró muy satisfecha con el éxito de su más reciente concierto, que se llevó a cabo en El Paso, Texas hace unos días. En un clip ella dejó ver los ensayos y hasta cuando compartió el escenario con Honey County, con quien interpreta su más reciente sencillo “Got it from my mama”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

