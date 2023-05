Chiquis Rivera impacta en traje de baño y dice qué siente al ver sus fotos de antes

Chiquis Rivera sigue causando impactos con su belleza. Además de delgada, está muy tranquila y feliz. Eso mismo le confesó a la reportera de El Gordo y La Flaca en Los Ángeles, Tanya Charry. Su relación con el director audiovisual y fotógrafo Emilio Sánchez se dio de manera orgánica y eso ha hecho una gran diferencia para la cantante. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

“No fue que dijimos, vamos a vivir juntos. No. Yo le decía: -Te extraño ven a mi casa o yo iba a la de él. Él todavía tiene su departamento…”, dice Chiquis a la periodista Tanya Charry de Univision, quien además tiene muy poco de haberse estrenado como mamá.

Además, la hija de Jenni Rivera también le dijo que cuando ve sus fotos de antes y de ahora no se lo puede creer. “Ahora veo mis fotos y digo: “Hay tenían razón, lo que decían… Hasta le pregunto a mi novio: – Emilio, cómo no me decías nada- Y él decía: Pero yo te miraba hermosa”. Pero Chiquis Rivera sí admitió que hoy en día sí ve la diferencia en su cuerpo y sobre todo en su salud.

Chiquis Rivera baila en traje de baño

La Abeja Reina se fue a tomar el sol. Algo que ama y que hace muy poco debido a su apretada agenda. Se puso un traje daño de cuerpo entero y de corte alto con el que bailó en Instagram. Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar y los piropos menos.

Pero esta, no es la única imagen que ha mostrado la intérprete de “El Honor” y “Porque Soy Abeja Reina” en las últimas semanas. Hace no mucho, la campaña promocional de la nueva línea de productos para el cabello para a base de cannabis que lanzó, también aceleró las pulsaciones de sus fans. View this post on Instagram A post shared by VS CBD (@vs.cbd)

Con un vestido traslúcido, presumió su bikini y sus curvas al tiempo que posaba con su socia y mejor amiga, Vanessa Sánchez. Esto sin mencionar la nueva línea de lencería: fajas y bodysuit de la cantante de regional mexicano también está siendo una de las preferidas por las latinas. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Sigue leyendo:

– Chiquis Rivera explota la portada de Estilo DF con transparencias de pies a cabeza

– Chiquis Rivera compartió en Instagram cómo colocan rellenos en sus caderas y glúteos

– Chiquis Rivera mostró los piernones en los Latin AMA’s y hasta usó la corona de Abeja Reina

– Chiquis Rivera vistió una camisa a medio abrir y botas altas en los ensayos de Latin AMA’s