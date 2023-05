Usando biker shorts negros Chiquis Rivera baila en su cocina antes de comenzar a limpiar

Chiquis Rivera no deja de complacer a sus fans con videos publicados en Instagram que la muestran realizando actividades cotidianas, pero con el buen humor que la caracteriza. Ahora lució su figura en biker shorts negros mientras se ponía una pañoleta en su cabeza para limpiar la cocina, pero se contagió con el ritmo de las canciones que estaba escuchando y comenzó a bailar sensualmente. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Desde hace algunas semanas la cantante se ha dedicado a promocionar su línea de fajas moldeadoras, siendo ella misma la modelo principal de las prendas. En otro clip ella lució sus curvas al usar un bodysuit color café, mostrando los resultados en su cuerpo mientras se ponía unos jeans holgados. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline)

Hace algunos días Chiquis celebró el cumpleaños de su novio Emilio Sánchez con una excursión; lo que la artista no se esperaba era la sorpresa que él le tenía preparada, pues le pidió matrimonio y ella accedió de inmediato. Todo quedó registrado en un video, y la pareja recibió felicitaciones de parte de famosas como Ángela Aguilar, Becky G, Marjorie de Sousa y Carolina Ross, entre otras. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

