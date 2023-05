Chiquis Rivera masajea su cuerpo con crema reductora, usando top y leggings negros

Chiquis Rivera ha sorprendido a sus fans, pues a través de sus historias de Instagram compartió un video en el que aparece usando top y leggings negros mientras hace una rutina de belleza, consistente en aplicar en su abdomen y brazos una crema reductora, para después ponerse una faja. Además de escribir el mensaje “buenos días” ella usó como fondo musical la canción “The new workout plan” de Kanye West. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

En su faceta de empresaria la cantante no deja de promocionar su línea de productos para el cuidado del cabello, y en otro clip se lució en un vestido con transparencias mientras movía sensualmente sus caderas bajo una regadera. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

La dieta, el ejercicio y diversos tratamientos han dado como resultado cambios significativos en el cuerpo de Chiquis, que cada vez luce más tonificado. Su línea de fajas y bodys moldeadores ha sido todo un éxito, y ella misma es una de las modelos de las prendas, como puede verse en una serie de fotografías que publicó en Instagram y que hasta el momento han obtenido más de 276,000 likes.

