Chiquis Rivera presume su figura en una selfie, usando ajustado minivestido negro

A Chiquis Rivera le gusta sorprender a sus fans, y ahora lo hizo publicando en sus historias de Instagram una selfie que la muestra en un resort de Las Vegas, luciendo su cuerpo en un minivestido negro y complementando su look con botas altas. El texto que escribió en la imagen fue: “La otra noche en Vegas…” View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Desde hace varias semanas la cantante se ha dedicado a promocionar su línea de fijas y prendas moldeadoras, siendo ella misma la modelo principal. En un video ella aparece usando un body que resaltó sus curvas, mientras se escucha como fondo musical la canción “Provenza” de Karol G. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_abejareina_)

Chiquis está orgullosa de su figura, y también aprovechó para grabarse mientras descansaba en un camastro, luciendo sus caderas en un traje de baño de corte alto en color amarillo que hizo resaltar aún más su perfecto bronceado. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_abejareina_)

Sigue leyendo: