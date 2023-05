En ajustados leggings Chiquis Rivera se deja ver llena de sudor luego de hacer ejercicio

Foto: Neilson Barnard for The Recording Academy / Getty Images

Chiquis Rivera no olvida hacer sus rutinas diarias de ejercicios, y ahora compartió a través de sus historias de Instagram un video en el que luce su figura en ceñidos leggings negros después de ponerse en forma. Ella escribió en el post el mensaje: “Revisión del sudor! 4 de 5!” View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

En otro clip la cantante de 37 años se mostró en el gimnasio de su casa, presumiendo los resultados que tiene en su cuerpo el uso de una faja y compartiendo el texto: “Una mujer no supone ser perfecta, supone tener confianza”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Chiquis se encuentra feliz, pues el fin de semana se comprometió con su novio Emilio Sánchez. En su cuenta de Instagram publicó un video que muestra la excursión que hicieron y en la que el fotógrafo le entregó el anillo: “Gracias por hacerme sentir lo suficientemente segura para creer de nuevo en el amor. Gracias por elegir amarme aún en los días más feos. Simplemente, gracias por ser tú, y amarme de la forma en que lo haces. Por último, pero no menos importante, gracias por darme el honor de ser ahora tu prometida. Te amo. Desde luego dije que SÍ. 💍” View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

