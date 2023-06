Chiquis Rivera se abre el bikini en Instagram para dar a conocer su nueva línea de trajes de baños

La cantante de regional mexicano, Chiquis Rivera, se suma otro punto como empresaria con su marca “Bella Bella Body Shaperwear by Chiquis“. Ante el éxito absoluto de las fajas y bodysuit que sacó la hija de Jenni Rivera, ahora se ha aventado con una línea nueva de trajes de baño para las mujeres curvy. View this post on Instagram A post shared by Bella Body Shaperwear by Chiquis (@bellabodyshaperwear)

Con un bikini de dos piezas a medio abrir y a través de su cuenta de Instagram, la Abeja Reina explicó las bondades del traje de baño que lanzó mercado y que desde ya la gente está pidiendo. Por supuesto, esto dio pie para que le llovieran los halagos por su cuerpazo. View this post on Instagram A post shared by Bella Body Shaperwear by Chiquis (@bellabodyshaperwear)

“Necesito esto en mi vida”, “Omg necesito esconde todo con este traje de baño”, “Chiquis estás más bella que nunca”, “Ejemplo reina, bella por fuera y por dentro y chambona”, fue parte de lo que le escribieron sus fans y seguidores. Chiquis Rivera, por supuesto, se ha convertido en un punto de referencia para las mujeres curvy. View this post on Instagram A post shared by Bella Body Shaperwear by Chiquis (@bellabodyshaperwear)

A través de mensajes de aceptación y de ejemplo de cómo cuidarse para mantenerse y verse mejor. Muchas son las mujeres de origen hispano que se han sentido empoderadas por la cantante de regional mexicano. Esto sin mencionar cómo sus luchas también han sido una voz de esperanza para aquellas que han tenido una vida complicada como Chiquis. View this post on Instagram A post shared by Bella Body Shaperwear by Chiquis (@bellabodyshaperwear)

Chiquis: línea de productos del cabello y fajas

La cantante de origen mexicano, pero nacida en los Estados Unidos, lanzó también hace poco una línea del cuidado del cabello junto a su amiga personal Vanessa Sánchez. Los mismos son a base de cannabis. Estos no fueron los primeros. Así que todo indica que el crecimiento de ambas con este emprendimiento ha dado sus frutos. View this post on Instagram A post shared by VS CBD (@vs.cbd)

Las fajas de Chiquis no tienen nada que envidiarle a las Skims de Kim Kardashian. “Recogen todo”, “Como si tuvieras nuevas figura” y “Lo mejor para las lonjas”, se pudo leer en la sección de comentarios de la cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

No cabe duda que Chiquis Rivera heredó el ímpetu chambeador que La Diva de La Banda. Por supuesto, su carrera musical sigue siendo la guía principal de la cantante. Aquí les dejamos su último videoclip, en colaboración con Dani Rose, “Got From My Moma”.

