Chiquis Rivera anuncia su compromiso y presume su lujoso anillo

La cantante Chiquis Rivera sorprendió en redes sociales al anunciar que se comprometió con su novio, el fotógrafo Emilio Sánchez, quien le dio un lujoso anillo para sellar la pedida de mano.

La hija de la fallecida Jenni Rivera generó revuelo la noche del 28 de mayo al compartir en Instagram un emotivo video del momento en que su novio se arrodilló a pedirle matrimonio en el viaje que realizaron para celebrar el cumpleaños de él.

El clip lo acompañó Chiquis con conmovedor mensaje felicitando a su amor por su cumpleaños y en el que aseguró que el domingo su vida “realmente dio un giro… para mejor” al decir que sí para próximamente convertirse en esposa de Emilio.

“Gracias por tomarte siempre el tiempo para explicarme las cosas. Gracias, siempre me das el último bocado. Gracias por ayudarme a convertirme en una mejor versión de mí misma. Gracias por hacer cualquier cosa en tu poder para verme sonreír. Gracias por no solo abrirme la puerta del coche, sino por ponerme el cinturón de seguridad. Gracias por darme el asiento de ventana en cada viaje. Gracias por hacer un esfuerzo extra por nosotros. Gracias por hacerme sentir lo suficientemente segura como para creer en el amor otra vez. Gracias por quererme incluso en los días más feos. Simplemente, gracias por ser como eres, y amarme de la forma en que lo haces. Por último, pero definitivamente no menos importante, gracias por darme el honor de ser ahora tu prometido. Te amo. Por supuesto que dije, SÍ“, escribió en parte de su texto Chiquis Rivera.

La hija de la intérprete de ‘Abeja Reina’ le deseo un feliz cumpleaños a su amor y agradeció por la bendición de tener un hombre como él a su lado.

“Doy gracias a Dios por tu existencia hoy y siempre. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Dios realmente pasó un poco más de tiempo contigo. Eres realmente un ser humano hermoso, y estoy muy bendecida de hacer la vida contigo”, se lee al final del texto que escribió la cantante.

Por su parte, Emilio Sánchez subió a su perfil en la red social de la camarita una galería de fotos en la que aparecen ambos y en una de las imágenes se ve a Chiquis mostrar el enorme y hermoso anillo que le dio.

“Mejor cumpleaños de mi vida”, fue lo que escribió Sánchez para acompañar las fotos que subió luego de que la cantante le dijera que sí. View this post on Instagram A post shared by Emilio Sanchez (@emiliosanchez)

