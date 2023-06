Chiquis Rivera se bajó el pantalón para volver a inyectar sus caderas y lo explicó en Instagram

La belleza cuesta y duele, pero la Abeja Reina está dispuesta para seguir manteniendo el cuerpazo que tiene hoy en día. Chiquis Rivera no se guarda nada para sí y, una vez más, volvió a compartir el secreto de belleza que tiene para que sus atributos se vean realmente curvilíneos.

Chiquis se fue a la estética de una de sus amigas, además de una de las mejores esteticistas de Los Ángeles, Judith Castro. Muy quitada de la pena, la cantante de regional mexicano, bajó su pantalón y mostró el lado de la cadera donde le inyectan una solución, para que la piel se vea más uniforme.

Por supuesto, su ropa interior también quedó a la vista. Esta no es la primera vez que la hija de Jenni Rivera se realiza este tipo de tratamiento estético. En el pasado ya lo había mostrado. Esto, sumado a sus masajes. Ya sabemos que la rutina de belleza de la prometida de Emilio Sánchez es larga.

Por fortuna, la comparte para todos sus fanas que no son pocos. Parte de esto, es el éxito que está teniendo la intérprete de “El Honor” y “Porque Soy Abeja Reina” como empresaria, sobre todo con la línea de fajas para todo tipo de cuerpo de su marca “Bella Body Shaperwear by Chiquis“. Ella misma es una de las modelos. View this post on Instagram A post shared by Bella Body Shaperwear by Chiquis (@bellabodyshaperwear)

Obviamente, la música es su camino principal y por el que más estudia y trabaja. Muestra de eso fue su última participación en el Fan Fest Telemundo en Pico Rivera, donde cantó con unos cargo pants y bailó con todos los presentes. Un día especial para la cantante de origen mexicano, pues la acompañaban sus hermanos. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

