Chiquis Rivera cubrió su pecho con cabello para fotos de su línea de fajas

Chiquis Rivera siempre ha mantenido su lado empresarial paralelo a su carrera musical. Sin embargo, en los últimos meses, la dedicación que le ha puesto a Bella Body Shaperwear, su marca de lencería, fajas y bodysuit ha sido impresionante. Ahora acaba de lanzar su última sesión fotográfica de promoción, en la que dejó a todos con la quijada en el suelo. View this post on Instagram A post shared by Bella Body Shaperwear by Chiquis (@bellabodyshaperwear)

Lejos de verse vulgar, Chiquis cubrió delicadamente su pecho con cabello. Quedando solo con la prenda que promociona. Por supuesto, su nueva figura resalta y sus curvas, así como la de todas las modelos curvys que la acompañan. Recordemos que la hija de Jenni Rivera se ha encargado de empoderar a la mujer plus size. View this post on Instagram A post shared by Bella Body Shaperwear by Chiquis (@bellabodyshaperwear) View this post on Instagram A post shared by Bella Body Shaperwear by Chiquis (@bellabodyshaperwear)

A esto se le suma su línea de trajes de baño. Mismos que tiene cremallera que pueden abrir y que se ajusta al abdomen y lo esconde todo. Pero la cosa no queda ahí para Chiquis Rivera. También lanzó una línea de productos del cabello a sociedad. View this post on Instagram A post shared by Bella Body Shaperwear by Chiquis (@bellabodyshaperwear)

Las fajas las que andan causando sensación. Muy parecidas a las Skims de Kim Kardashian. Además, si eres fan de la sobrina de Lupillo Rivera disfrutarás de verla posar sus propias prendas. Mismas con las que ha dejado todos sus atributos a la vista. View this post on Instagram A post shared by Bella Body Shaperwear by Chiquis (@bellabodyshaperwear)

Chiquis Rivera bailó y meneó todas sus curvas

La cantante de regional mexicano estuvo en el primer Telemundo Fan Fest en Pico Rivera, Los Ángeles. Ahí Chiquis bailó y menó sus curvas con un cargo pants calentando la tarima del recinto. Además, la acompañaron sus hermanos.

Jacqie Rivera y Jenicka López hicieron publicaciones desde el evento y la verdad han dejado a todo el mundo sin palabras también. Están muy bonitas y así se los dejaron saber en las secciones de comentarios de las respectivas cuentas de Instagram. View this post on Instagram A post shared by JENICKA • LOPEZ (@jenicka_lopez)

