Lupillo Rivera besa a fan en concierto de México y vierte alcohol en su boca

Si hay alguien que sabe aprovechar su soltería cuando no anda en una relación seria, ese es el hermano de Jenni Rivera y tío de Chiquis Rivera, Lupillo Rivera. El mismo se estuvo presentando en Chiapas, México. Haciendo gala de su nuevo estatus terminó pasándola bomba y hasta besando a una de sus fans de presentes. View this post on Instagram A post shared by Lupillo Rivera (@lupilloriveraofficial)

Al borde del escenario, “El Toro del Corrido” Lupillo Rivera, ponía muy en claro y más presente que nunca que no tiene “perro que ladre”. Una fan se acercó y el cantante de regional mexicano aprovechó de tomar la botella de lo que estaba tomando, verterla en la boca de su fan y proceder a estamparle tremendo beso. Pero esto es algo que muchas veces hace el cantante como parte de su espectáculo.

Por supuesto, las risas de ambos y de los presentes no se hicieron esperar. Recordemos que hace poco el propio Lupillo confirmaba su separación de quien fue su pareja por casi 3 años, Giselle Soto. En medio de rumores, ambos aclararon qué los había separado y qué hizo que se no se casaran.

Ex de Lupillo Rivera, Mayeli Rivera, lo desmiente

Desde que se supo que Guadalupe Rivera Saavedra, como se llama verdaderamente el mexicano, había con roto con su novia, él mismo la defendió. Aseguró que no era cierto que la hubiese corrido de la casa, ni le que esta le hubiese sido infiel. View this post on Instagram A post shared by @escandalo_o

Pero sí dijo que él no se casó con Giselle porque aún está casado con la ex participante de La Casa de Los Famosos 2, Mayeli Alonso. Esta estuvo la semana en el programa Univision, Siéntese Quién Pueda. Ahí dijo que eso no es cierto, que ella sí se divorció de Lupillo.

